Volvo Trucks estrenará nuevos motores más eficiente y compatibles con combustibles alternativos

La electrificación sigue ganando terreno en el transporte pesado, pero Volvo Trucks deja claro que el motor de combustión todavía tendrá recorrido durante años. La marca sueca ha presentado una nueva plataforma de motores de 13 litros que llegará a finales de 2026 y que busca reducir consumo, rebajar emisiones y mantener la puerta abierta a los combustibles alternativos.

Los camiones Volvo estrenan nuevos motores / Volvo

La nueva familia incluye dos motores completamente nuevos, uno diésel y otro de gas, desarrollados para funcionar con combustibles renovables como HVO, biodiésel, biogás o bio-GNL. Volvo también asegura que esta arquitectura está preparada para futuras aplicaciones con hidrógeno.

El fabricante asegura que estos motores pueden reducir el consumo de combustible hasta un 4 % respecto al propulsor al que sustituyen, siempre que se combinen con las últimas soluciones de ahorro energético de la marca. Ese recorte se suma al trabajo aerodinámico introducido este año en la gama Volvo Aero, que ya prometía una reducción adicional de hasta un 5 %.

Los camiones Volvo estrenan nuevos motores / Volvo

Más allá de la cifra de consumo, Volvo pone el foco en una mejora general del funcionamiento. Los nuevos motores incorporan un rediseño del turbo y de los cilindros, además de una actualización de la caja de cambios I-Shift y un freno motor revisado para mejorar la conducción. También aumentan las cifras de par en las versiones diésel y gas.

Más potentes y compatibles

El nuevo motor D13 estará disponible con potencias entre 380 y 560 CV, mientras que el par máximo se moverá entre 1.800 y 2.900 Nm. En paralelo, la variante de gas G13 ofrecerá entre 420 y 500 CV y hasta 2.800 Nm de par.

La estrategia de Volvo pasa por mantener varias tecnologías de propulsión activas al mismo tiempo. La marca habla de una hoja de ruta apoyada en tres pilares: camiones eléctricos de batería, vehículos eléctricos de pila de combustible y motores de combustión capaces de funcionar con combustibles renovables. El objetivo marcado por la compañía es alcanzar las cero emisiones netas en 2040.

Los camiones Volvo estrenan nuevos motores / Volvo

Parte del ahorro anunciado llegará gracias a sistemas ya conocidos dentro de la gama Volvo. Algunas versiones diésel podrán combinarse con I-Roll y la función Stop/Start, que apaga el motor en determinadas situaciones y deja que el camión avance por inercia en pendientes para reducir consumo y emisiones.

Los nuevos motores también han sido desarrollados para cumplir con la normativa europea de ruido NNR3 y con futuras exigencias legales previstas para los próximos años.

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Primero en Europa

La nueva plataforma estará disponible en los modelos Volvo FM, FMX, FH y FH Aero. Las ventas comenzarán a finales de 2026 y el despliegue se hará de forma gradual. Europa será el primer mercado en recibir estos motores, junto a Marruecos, Turquía e India. Más adelante llegarán a América del Norte, América Latina, Asia y África. La producción arrancará en la planta sueca de Skövde, mientras que el ensamblaje se realizará en las fábricas de Tuve y Gante.