Tesla se despide del Model X y el Model S, los que iniciaron su historia, pero que ya no se venden

Tesla empezó su andadura hace dos décadas con el Roadster, un deportivo eléctrico de grandes prestaciones, al igual que su precio. El aterrizaje de la marca a una base de clientes más amplia llegó de la mano del Tesla Model S en 2012, un sedán premium más versátil que el biplaza anterior, y del Tesla Model X, un crossover también de alta gama que se lanzó en 2015.

Ahora, más de una década después, Tesla se despide de los dos modelos que generalizaron la electrificación y supusieron la expansión de la marca estadounidense. Y es que en los últimos años, el Tesla Model S y el Model X han ido quedando relegados al final de la clasificación de las ventas de la marca.

Más exclusivos, menos vendidos

No es de extrañar, porque con la llegada del Model 3 y del Model Y, berlina y SUV respectivamente, estos dos coches pasaron a pertenecer a un nicho de conductores mucho más exclusivo y, por tanto, mucho más minoritario. Solo hay mirar los precios. Mientras que el Tesla Model 3 es el coche más barato de Tesla con un precio de 36.990 euros, el Model S se vende por 110.000 euros en España. Hablando de los SUV, el Tesla Model Y cuesta 40.990 euros en nuestro mercado, mientras que el Model X roza unas cifras similares a las del Model S.

La fábrica de Tesla en Fremont. / Tesla

Estos dos coches (excluimos a la Cybertruck por no venderse en Europa), apenas llegaron a representar el 1% de las ventas de Tesla en Europa en 2025, mientras que en el mercado global el porcentaje aun sube al 3%. Tesla vendió 235.000 unidades coches en el mercado europeo el año pasado, de los que 538 fueron Model S y 639, Model X. Estos resultados contrastan mucho con la evolución de ambos coches, que alcanzaron sus máximos históricos en 2017 y 2018, cuando el Tesla Model S consiguió registrar y mantener las 16.000 unidades vendidas en Europa y el Model X hizo lo propio co más de 12.100 unidades.

El adiós de una era

El año 2020 y la pandemia fueron claves para entender la caída en picado de estos dos coches que marcaron una era para Tesla. La prioridad del mercado norteamericano, los retrasos, la crisis de los microchips... Una serie de factores, junto con el elevado precio de estos modelos y el arranque y producción de los Model 3 y Model Y, más económicos e igualmente tecnológicos y prestacionales; fueron los que pusieron la primera piedra de la muerte anunciada de estos Tesla.

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La fábrica de Tesla en Fremont. / Tesla

Ahora, parece que la marca de Elon Musk se quiere centrar en la producción del Model 3 y el Model Y y quizás en la del nuevo Roadster, que lleva ya 9 años de retrasos con las reservas de los clientes debidamente pagadas. Igualmente, se rumorea sobre la llegada de un nuevo coche con nueva plataforma y la promesa de ser aún más económico. Mientras, la fábrica de Fremont se ha quedado con el último Tesla Model S, dando cierre así a un ciclo en la producción de la marca y conservando un modelo parte de la historia de la electrificación de la automoción.