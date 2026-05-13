Estas serán las nuevas combinaciones de matrículas que empezarán a verse este 2026

Las matrículas de los coches volverán a cambiar en España a partir del verano de 2026, aunque no de la forma que muchos imaginan. No habrá nuevas placas ni un rediseño del sistema, pero sí comenzarán a aparecer combinaciones de letras inéditas hasta ahora.

El actual modelo de matriculación, implantado en el año 2000, seguirá funcionando exactamente igual. La única novedad será el avance natural de la secuencia de letras, que evoluciona según el ritmo de matriculación de vehículos nuevos.

Un sistema que sigue vigente desde 2000

La llegada de la llamada euromatrícula supuso la desaparición de las referencias provinciales y la adopción de un formato único para todo el país: cuatro cifras y tres letras.

El sistema excluye vocales y determinados caracteres para evitar errores o combinaciones problemáticas. Gracias a ello, España dispone de millones de combinaciones posibles sin necesidad de modificar el modelo actual.

Qué matrículas llegarán en 2026

La serie de la letra N comenzó a utilizarse en 2025 y desde entonces ha seguido avanzando de forma constante. Según las previsiones, durante junio de 2026 empezarán a verse las primeras combinaciones NNY.

A partir de ahí, el avance será rápido durante los meses de verano, una época especialmente fuerte para las ventas de coches nuevos y, por tanto, para el consumo de matrículas.

El mercado marca el ritmo

El sistema de matriculación depende directamente del número de vehículos vendidos. En España se matriculan cada mes decenas de miles de coches nuevos, aunque hay periodos donde el ritmo se acelera, especialmente al cierre de trimestre.

Eso provoca que determinadas series avancen más rápido en épocas concretas del año, como suele ocurrir antes del verano.

Coche Volvo con matrícula / Pixabay

Ojo con las rematriculaciones

Aunque la matrícula puede dar pistas sobre la antigüedad de un coche, no siempre refleja la fecha real de fabricación. Algunos vehículos han sido rematriculados legalmente y muestran placas mucho más recientes.

Por eso, antes de comprar un coche de segunda mano, resulta recomendable consultar los informes oficiales de la DGT, donde aparece la fecha de primera matriculación del vehículo.

La próxima gran letra

Si el ritmo actual del mercado se mantiene, el siguiente gran cambio llegará con la aparición de la letra P, prevista para finales de 2026 o comienzos de 2027.

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Será un nuevo paso en un sistema que lleva más de dos décadas funcionando sin grandes cambios y que continúa evolucionando de manera silenciosa junto al mercado del automóvil en España.