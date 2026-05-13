La llegada de Geely Auto al mercado español se materializa con una propuesta clara: combinar tecnología, eficiencia y un enfoque de servicio que refuerce la confianza del cliente.

La marca inicia su ofensiva con dos modelos estratégicos, el Geely E5 100% eléctrico y el Geely Starray EM-i híbrido enchufable, ambos respaldados por una garantía de 8 años o 200.000 kilómetros, batería incluida, gracias al programa Care+, y un servicio postventa con disponibilidad total de piezas y tiempos de entrega optimizados en red oficial, compuesta en su mayoría por los principales grupos de concesionarios de nuestro país.

Geely aterriza en España con el eléctrico E5 y el híbrido enchufable Starray EM-i / Geely Auto

Geely E5: un SUV eléctrico que prioriza espacio, eficiencia y tecnología

El Geely E5 se posiciona en el segmento C-SUV, pero con una habitabilidad claramente superior. Su arquitectura permite ofrecer un espacio interior propio de categorías más altas, con un maletero de 461 litros ampliable hasta 1.877 litros, reforzando su enfoque familiar.

En el plano tecnológico, destaca una pantalla central de 15,4 pulgadas, eje de un ecosistema digital avanzado, acompañada de un sistema de audio premium y conectividad completa. La experiencia a bordo se apoya en una arquitectura electrónica moderna y en soluciones como el sistema de propulsión “11 en 1”, que integra los principales componentes eléctricos en una sola unidad compacta para mejorar la eficiencia y reducir complejidad.

El Geely E5 se posiciona en el segmento C-SUV, pero con una habitabilidad claramente superior / V.M.

A nivel mecánico, el E5 desarrolla 218 CV, con una autonomía de hasta 475 km en ciclo combinado WLTP, respaldada por dos opciones de batería. La potencia máxima de carga en corriente alterna es de 11 kW, y de hasta 135 kW en estaciones de carga rápida de corriente continua, lo que permite al Geely E5 recuperar del 30% al 80% de capacidad de la batería en aproximadamente 20 minutos, facilitando su uso en trayectos largos.

Uno de los aspectos más relevantes es su rendimiento en condiciones adversas. La batería de nueva generación optimiza la eficiencia a bajas temperaturas y ha sido sometida a exigentes pruebas de seguridad, consolidando su fiabilidad. A ello se suma un planteamiento integral de seguridad que se traduce en la máxima calificación de 5 estrellas Euro NCAP, apoyada por un completo paquete de asistentes a la conducción y una arquitectura diseñada para proteger a los ocupantes en cualquier escenario.

El E5 desarrolla 218 CV, con una autonomía de hasta 475 km en ciclo combinado WLTP / Geely Auto

En términos de posicionamiento, el precio de lanzamiento del Geely E5 parte desde 27.475 euros, situándose como una opción competitiva dentro del mercado eléctrico actual.

Geely Starray EM-i: el híbrido enchufable que apuesta por la autonomía total

El Geely Starray EM-i introduce una alternativa electrificada orientada a quienes buscan versatilidad sin depender exclusivamente de la recarga. Su sistema combina un motor térmico 1.5 de 100 CV, desarrollado por Horse Powertrain en Valladolid, con un motor eléctrico que eleva la potencia conjunta hasta 268 CV, logrando un equilibrio entre prestaciones y eficiencia.

Su principal argumento es la autonomía: alcanza hasta 1.055 km combinados WLTP, con una capacidad de hasta 136 km en modo eléctrico, lo que permite cubrir gran parte de los desplazamientos diarios sin consumo de combustible.

El Geely Starray EM-i introduce una alternativa electrificada orientada a quienes buscan versatilidad sin depender exclusivamente de la recarga / Geely Auto

A diferencia de otros híbridos enchufables, el Starray EM-i incorpora carga rápida en corriente continua de hasta 60 kW, con tiempos de recarga del 30% al 80% en apenas 16 minutos, acercando su experiencia a la de un vehículo eléctrico puro.

El modelo ofrece tres modos de conducción —eléctrico, híbrido y potencia— que adaptan el funcionamiento del sistema a cada escenario. En el interior, prioriza el confort, especialmente en las plazas traseras, donde el espacio disponible se sitúa entre los referentes del segmento, acompañado de un maletero de hasta 528 litros ampliables a 2.065 litros.

El Starray EM-i incorpora carga rápida en corriente continua de hasta 60 kW / Geely Auto

A este enfoque práctico se añade una sólida base en materia de seguridad, con una dotación avanzada de sistemas ADAS y una estructura desarrollada sobre la arquitectura GEA, que le permite alcanzar también las 5 estrellas Euro NCAP, reforzando su posicionamiento como una propuesta equilibrada y fiable.

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El precio del Geely Starray EM-i arranca en 26.215 euros, reforzando su atractivo como puerta de entrada a la electrificación.