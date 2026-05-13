Conducir coches de alta gama podría ser indicio de conducir peor

Los estereotipos sobre conductores de coches de alta gama no son nuevos. Bromas sobre el uso del intermitente o la conducción agresiva han circulado durante años, especialmente en internet. Antes se asociaban a unas marcas y ahora a otras, pero siempre con un denominador común: vehículos considerados de “alto estatus”.

Más allá del humor, algunos estudios han encontrado patrones reales detrás de estas percepciones. La idea de que el tipo de coche puede influir en el comportamiento del conductor ha sido analizada desde la psicología social con resultados llamativos.

Mercedes Benz uno de las marcas que la gente comenta / Mercedes-Benz

El coche como símbolo de estatus

Un estudio liderado por Paul K. Piff en la University of California, Berkeley analizó el comportamiento de conductores en distintas situaciones de tráfico. Los resultados mostraron que los vehículos más caros tendían a cometer más infracciones que los coches menos lujosos.

En pruebas realizadas en cruces y pasos de peatones, los conductores de vehículos de gama alta mostraron mayor tendencia a no respetar normas básicas de prioridad. El estudio también apuntó a diferencias de comportamiento en función del género y del contexto de interacción con otros conductores.

Nuevo BMW Serie 7 / DANIEL KRAUS

Cuando el estatus cambia la conducta

La explicación no se limita únicamente al poder adquisitivo. Según los investigadores, los coches de alto estatus pueden generar una sensación de superioridad o menor obligación de cumplir normas sociales.

Este fenómeno también se observó en otros vehículos percibidos como símbolos de prestigio en determinados contextos, como algunos híbridos o eléctricos en entornos urbanos concretos.

Ferrari Purosangue Handling Speciale / Ferrari

La excepción: los descapotables

Sin embargo, existe una curiosa excepción. Cuando los vehículos son descapotables, el comportamiento de los conductores cambia de forma notable. Con la capota bajada, los conductores tienden a ser más prudentes y menos agresivos.

La explicación está en la pérdida de anonimato. Al ser visibles, los conductores son más conscientes de su entorno y moderan su comportamiento.

Audi R8 Spyder descapotable / Audi

El efecto del anonimato al volante

El periodista Tom Vanderbilt explica este fenómeno en su libro Traffic. Según su análisis, el coche actúa como una especie de “burbuja” que reduce la percepción de ser observado.

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Esa sensación de anonimato puede favorecer conductas más impulsivas o agresivas. En cambio, cuando desaparece esa protección psicológica, como ocurre en un descapotable, aumenta la autoconciencia y la empatía hacia los demás usuarios de la vía.