El 40% de los conductores en España preferiría tener un coche en renting antes que comprarlo

El interés por el renting de vehículos continúa creciendo en toda Europa, aunque su adopción sigue siendo desigual. Según el Monitor de Movilidad Ayvens 2026, el 49% de los particulares tenía una actitud positiva hacia el renting en 2025, pero solo el 26% estaría dispuesto a contratar un renting en los próximos cinco años, lo que revela una brecha entre el interés y la acción.

El estudio pone de manifiesto una clara división norte-sur, con el sur de Europa mostrando más entusiasmo que los mercados del norte y oeste del continente, que siguen siendo más cautos. Este impulso está liderado por la Generación Z y la Generación Y, así como por el creciente atractivo del renting de segunda mano, que ya atrae al 45% de los consumidores que buscan asequibilidad y flexibilidad.

Ayvens, experto en movilidad y sostenibilidad, ha presentado el Monitor de Movilidad Ayvens 2026, un estudio independiente realizado junto a Ipsos, basado en las respuestas de 3.934 consumidores de 12 países europeos. El informe demuestra que los hábitos de movilidad están evolucionando rápidamente a medida que los particulares buscan flexibilidad, comodidad y previsibilidad financiera, todas ellas ventajas clave del renting a largo plazo.

Los jóvenes lideran el cambio

Las diferencias generacionales siguen siendo importantes. La Generación Z (18-27 años) y la Generación Y (28-43 años) muestran una actitud significativamente más positiva hacia el renting, al considerarlo una solución de movilidad moderna, flexible y de bajo riesgo. Estos grupos también muestran una clara preferencia por procesos de renting totalmente online o híbridos, confirmando el cambio hacia experiencias de movilidad digitales de principio a fin.

Por su parte, los Boomers (60 años o más) se muestran más escépticos y menos interesados en las opciones de renting de VO, manteniendo una preferencia más tradicional por la propiedad.

Una clara división norte-sur en Europa

El estudio confirma fuertes diferencias regionales. El sur de Europa sigue siendo la región más entusiasta, con Portugal (72%), Grecia (66%), España (64%) e Italia (51%) registrando las actitudes más positivas hacia el renting. De hecho, en el caso de nuestro país, el Monitor de Movilidad Ayvens 2026 muestra que el 40% de las personas preferiría alquilar o suscribirse a un coche en renting antes que comprarlo.

Mientras tanto, el norte y el oeste de Europa continúan mostrando mayor cautela, salvo Francia (46%), ya que países como Alemania, Suecia y Noruega presentan una mayor proporción de opiniones negativas o neutrales y un menor interés declarado por el renting.

El renting de segunda mano

Una de las conclusiones más relevantes de este año es el creciente interés por el renting de segunda mano, puesto que el 45% de los consumidores está interesado en contratar un renting de un vehículo usado, con el mayor interés registrado en Grecia y Países Bajos.

Incluso las desventajas percibidas —como la preocupación por posibles averías mecánicas— no superan el creciente atractivo de una solución de movilidad más económica y de menor riesgo, especialmente en un contexto de aumento del coste de vida para los hogares.

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El renting de segunda mano se posiciona ahora como un potente motor de crecimiento para el mercado del renting, ampliando el acceso a este modelo para hogares que quizá no considerarían un vehículo nuevo.