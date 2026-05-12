Se acabaron las Porsche a 6.000 euros: la marca alemana cierra la división de bicicletas para centrarse en los coches

Porsche ha publicado un comunicado con el que se despide de su división de bicicletas eléctricas y sistemas de propulsión para e-bikes. La justificación detrás de esta descisión es volver a poner el foco en el desarrollo "de su actividad principal" después de que el mercado de la movilidad eléctrica, y en concreto de esta micromovilidad, haya cambiado. No obstante detrás, detrás de este anuncio hay que prestar atención a un escenario más complejo.

La marca alemana ha decidido cortar todos los 'apéndices' externos que no estén relacionados directamente con la producción de vehículos, empezando por las bicicletas eléctricas, pero siguiendo la filial que desarrolla sotware de análisis de datos y comunicaciones y el desarrollo de celdas para baterías de alto rendimiento. "El Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG han acordado medidas de gran alcance como parte de la reorientación estratégica de la empresa. Se cerrarán las filiales Porsche eBike Performance GmbH, Cellforce Group GmbH y Cetitec GmbH".

No obstante, la línea más 'lifestyle', Porsche Desing, con relojes de alta gama, ropa y accesorios, sí que sigue activa, ya que tiene su público y los márgenes de beneficio, aunque no desglosan en los resultados, se estiman que son los habituales de este tipo de negocios, que mezclan licencias y retail premium.

Relojes Porsche. / Porsche

Caída en China y en plena transición eléctrica

Si bien durante años Porsche ha sido una fuente de ingresos fijos para el grupo Volkswagen (hasta 2024 se registraban unos márgenes operativos de entre el 14y el 18% y todos los modelos de la gama eran altamente rentables, por no hablar de la alta demanda desde mercados como China o Estos Unidos), 2025 y el inicio del 2026 no han sido periodos tan positivos. El margen operativo al cierre de 2025 se fijó en un 1,1% y la pérdida de beneficios pasó de 5.637 millones de euros a 413 millones. Así, los resultados obtenidos por Porsche en 2025 y la proyección prevista para este 2026, han exigido un cambio de rumbo y una nueva mirada para que esta transición a hacia lo eléctrico no se haga tan cuesta arriba.

En este escenario, se puede hablar de dos principales factores: la apuesta de Porsche por la electrificación no está, por el momento, dando los resultados esperados y, al mismo tiempo, el mercado chino ha dejado de ser un apoyo tras caer un 26% en 2025. Por un lado, electrificar la gama del Macan, aunque no está cosechando malas cifras de ventas (ya representa el 50% de las ventas del modelo), todavía no ha alcanzado el rendimiento esperado para frenar otras caídas, como las de las ventas generales de Porsche. En esta línea, los conductores chinos han girado su atención o bien a las marcas nacionales (que en términos de eléctricos están más que curtidas) o bien a otros modelos de alta gama de combustión.

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En el comunicado de Porsche, el CEO Michael Leiters ha confesado que la empresa debe volver a centrarse en su negocio principal. "Esa es la base indispensable para una reorientación estratégica exitosa. Esto nos obliga a realizar recortes dolorosos, incluidas nuestras filiales”. En el mismo texto se ha señalado que habrá más de 500 empleados afectados por estos cierres