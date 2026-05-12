Con el lanzamiento del nuevo Opel Zafira by Tinkervan, la marca del “Blitz” propone un vehículo que transforma el concepto de movilidad al convertirse en un auténtico salón sobre ruedas, sin descuidar las necesidades cotidianas.

Desarrollado en estrecha colaboración con la empresa especialista española Tinkervan, destaca por elevar a un nuevo nivel la versatilidad dentro de su categoría: monovolumen práctico de lunes a viernes, camper amplio y confortable los fines de semana y en vacaciones, se adapta como un guante tanto a las grandes aventuras como a las exigencias de la vida diaria.

Opel Zafira by Tinkervan: un salón sobre ruedas que redefine la versatilidad / Opel

Interior cómodo y configurable

Diseñado bajo los más altos estándares de la precisión alemana, el Opel Zafira by Tinkervan ofrece un interior altamente configurable que se adapta fácilmente a cualquier necesidad y en cualquier momento. Su habitáculo con 5 asientos ha sido optimizado para ser un espacio lleno de innovaciones e ideas ingeniosas, garantizando la máxima comodidad para todos sus ocupantes sin renunciar a las tecnologías de seguridad más avanzadas.

El Opel Zafira by Tinkervan ofrece un interior altamente configurable / Opel

Uno de los grandes atractivos de este modelo, disponible en la versión de Talla M, es su innovador techo elevable con apertura panorámica. Este sistema está fabricado con una nueva tela de alta calidad que permite abrir completamente la parte delantera del techo.

Esta característica única no solo mejora la ventilación, sino que proporciona a los usuarios una sensación inigualable de amplitud, una visión despejada del paisaje y una experiencia de libertad total en cada viaje.

Transformado en segundos

En la parte superior encontramos una cama de 1,3 x 2 metros con somier de aluminio y discos flexibles ergonómicos. Además, cuenta con dos ventanas con mosquitera, una ventana de invierno y un flexo LED de dormitorio para poder leer cómodamente a la luz de las estrellas. De día, sus elevadores de tijeras altas permiten crear un amplio salón en el habitáculo, con un gran confort.

En el interior, la cama sobre el asiento original funciona como bandeja de maletero en el uso diario o como cama fija para niños (1,4 x 1,15 metros), anclada a los puntos originales. En segundos, se transforma en una cama para adultos de 1,4 x 2 metros.

En la parte superior encontramos una cama de 1,3 x 2 metros con somier de aluminio y discos flexibles ergonómicos / Opel

El confort está garantizado gracias a un colchón viscoelástico combinado con espuma de alta densidad. Además, su sistema de montaje y desmontaje permite, en menos de 5 minutos, pasar de 5 plazas a un amplio maletero o incorporar hasta 8 plazas de viaje, según versiones.

Ofrece la posibilidad de disponer de multitud de elementos funcionales para un mayor bienestar a bordo, según el nivel de acabado:

Batería auxiliar de litio de 100Ah con app, que se recarga con el funcionamiento del propio vehículo.

con app, que se recarga con el funcionamiento del propio vehículo. Iluminación LED interior de doble intensidad y luz tenue o blanca , con flexos traseros con tomas USB y puntos de luz en portón y zona de carga , adaptada a cualquier uso del habitáculo.

, con flexos traseros con tomas USB y , adaptada a cualquier uso del habitáculo. Dos tomas de 12v y tomas USB repartidas por el habitáculo.

repartidas por el habitáculo. Calefacción estacionaria instalada en los bajos del vehículo, con programador digital .

instalada en los bajos del vehículo, con . Ducha eléctrica de 11 litros de agua de capacidad.

de agua de capacidad. Por otra parte, los asientos giratorios delanteros permiten ganar espacio y comodidad. Junto a la mesa de uso interior y exterior, crean un espacio salón con múltiples posibilidades.

Ofrece la posibilidad de disponer de multitud de elementos funcionales para un mayor bienestar a bordo / Opel

Además, se ofrecen una serie de accesorios que permiten completar el excepcional equipamiento:

Nevera portátil de 25 litros.

de 25 litros. Módulo extraíble de cocina .

. Cortinas en cristales en la 2ª, 3ª fila y el portón trasero.

en cristales en la 2ª, 3ª fila y el portón trasero. Toldo .

. Toma exterior de corriente de 220V.

de 220V. Portabicicletas .

. Bola de remolque.

Ofrece opciones extra como una nevera portátil de 25 litros / Opel

El Opel Zafira by Tinkervan monta un motor diésel de 2,2 litros de última generación que ofrece 132 kW (180 CV) de potencia y 400 Nm de par máximo, lo que se traduce en un potente rendimiento con un consumo de combustible reducido, gracias a su inyección directa de nueva generación y a un sistema optimizado de recirculación de gases de escape. Su suave transmisión automática de ocho velocidades también contribuye a unas sensaciones de conducción placenteras.

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Está disponible a través de la red oficial de concesionarios de Opel para aquellos que buscan la combinación perfecta entre la funcionalidad del día a día y el espíritu camper más puro.