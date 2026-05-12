Noruega sigue liderando el mercado eléctrico europeo en 2026

Noruega continúa siendo el país con mayor penetración de vehículos eléctricos de Europa. Según los datos del comparador oficial de EAFO correspondientes al primer trimestre de 2026, los coches eléctricos de batería (EV) alcanzan una cuota del 98,4% sobre el total de matriculaciones. Esto significa que prácticamente todos los coches nuevos vendidos en el país son eléctricos, muy por delante del resto de mercados europeos.

Dinamarca ocupa la segunda posición europea y confirma el dominio de los países nórdicos en movilidad eléctrica. El mercado danés registra una cuota EV del 77,1%, situándose claramente por encima del resto de grandes economías europeas. Finlandia aparece también entre los países más avanzados, con un 49,6% de penetración eléctrica, mientras Suecia alcanza el 39,6% del mercado total de automóviles.

En Europa occidental, Bélgica y Países Bajos mantienen igualmente una elevada implantación del vehículo eléctrico. Bélgica registra una cuota EV del 35,7%, mientras Países Bajos alcanza el 35,5%. Luxemburgo se sitúa ligeramente por debajo con un 28,8%, consolidando el fuerte avance eléctrico en la región centroeuropea.

Tesla Model Y de 7 plazas / Edgar Vivó

Francia y Alemania continúan acelerando su transición eléctrica durante 2026. Francia alcanza una cuota EV del 28,1%, mientras Alemania se sitúa en el 24%. Ambos países destacan además por el fuerte crecimiento de matriculaciones registrado durante el primer trimestre del año, especialmente relevante por tratarse de los mayores mercados automovilísticos europeos.

Portugal también se posiciona entre los mercados eléctricos más desarrollados del sur de Europa, con una cuota del 21,8%. Por detrás aparecen Italia y España, todavía alejadas de los líderes continentales. Italia alcanza un 8,6% de cuota BEV, mientras España se sitúa en el 8,4%, reflejando una evolución positiva aunque todavía moderada respecto al norte del continente.

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Los datos de EAFO muestran así una clara diferencia entre los mercados más maduros del norte de Europa y los países mediterráneos. Noruega continúa siendo el gran referente europeo de electrificación, seguida de Dinamarca y Finlandia, mientras Alemania, Francia, Italia y España mantienen una tendencia de crecimiento sostenido durante 2026.