La extraña razón por la que una naranja en la carretera puede ser una señal de peligro

Encontrarse una naranja en mitad de la carretera no suele despertar sospechas. La mayoría de conductores piensa que se trata simplemente de mercancía caída de otro vehículo o de basura arrastrada hasta el arcén. Sin embargo, algunos expertos en seguridad vial advierten de que ciertos objetos aparentemente inofensivos pueden utilizarse para provocar incidentes intencionados.

En los últimos tiempos se han multiplicado los avisos sobre técnicas destinadas a obligar a los conductores a detenerse en zonas poco transitadas. Lo llamativo es que muchas de ellas utilizan elementos comunes que no generan sensación de peligro a simple vista.

Vía pública llena de naranja pochas / X

Objetos cotidianos convertidos en trampas

Uno de los métodos más comentados consiste en dejar frutas repartidas en la calzada. En algunos casos, estos objetos esconden piezas metálicas afiladas capaces de dañar un neumático cuando el vehículo pasa por encima.

El conductor suele notar primero pequeñas vibraciones o sonidos extraños antes de detectar la pérdida de presión. Es entonces cuando aparece la necesidad de parar para revisar el coche, justo el momento que buscan quienes emplean este tipo de maniobras.

Naranjaa con metales para pinchar las ruedas / Instagram

La reacción inmediata ante cualquier ruido extraño suele ser detener el vehículo y bajar rápidamente para comprobar la avería. Ese gesto, especialmente en lugares aislados o poco iluminados, puede facilitar robos o situaciones de riesgo.

Por ese motivo, especialistas en seguridad recomiendan mantener la calma y continuar la marcha hasta encontrar una zona segura donde detenerse, especialmente si se circula de noche o por carreteras secundarias.

Naranjas aplastadas en la carretera / X

Botellas y monedas: otros métodos similares

Las frutas no son el único recurso utilizado. También se han detectado casos en los que colocan botellas de plástico junto a las ruedas para generar ruidos alarmantes al arrancar.

Otra técnica consiste en introducir monedas en las manillas o cerraduras para impedir que una puerta quede completamente bloqueada, permitiendo así acceder después al interior del vehículo sin forzar nada.

La prevención, clave para evitar problemas

Revisar el coche antes de iniciar la marcha y prestar atención al entorno puede marcar la diferencia. Muchas de estas situaciones se aprovechan de momentos de distracción o nerviosismo.

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Por eso, los expertos aconsejan evitar decisiones impulsivas y comprobar siempre que el lugar donde se detiene el vehículo sea seguro antes de bajar del coche.