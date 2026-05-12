Hay coches cuyas cualidades internas dicen más que unos datos de rendimiento impresionantes, y el primer SUV de gran tamaño de Audi es uno de ellos.

El nuevo Audi Q9 sobresale por un interior espacioso y exclusivo, concebido como un espacio de referencia para la familia, los negocios y los viajes de larga distancia. Tras sus puertas, que por primera vez en un modelo de la marca pueden ser eléctricas de manera opcional, el nuevo buque insignia de Audi ofrece siete asientos de serie con un fácil acceso a la tercera fila y un gran techo panorámico iluminado y con opacidad regulable.

Audi desvela el interior del futuro Q9 / TSP

Asientos diseñados a lo grande

El espacio interior es la característica que mejor define al Q9, algo que ya se hace evidente en el diseño de los asientos. La configuración opcional de seis plazas permite disfrutar del confort propio de la clase business. En este caso, la fila central cuenta con dos asientos individuales ajustables eléctricamente con ventilación activa tanto del cojín como del respaldo.

En la parte delantera, la atmósfera de lujo que se respira se ve reforzada por las funciones de ventilación y masaje de los asientos deportivos con el acabado plus. Para las familias numerosas la mejor opción es la configuración con siete plazas, en la que los tres asientos de la segunda fila pueden equiparse con sillas infantiles.

Además, los respaldos de la tercera fila se pueden abatir individualmente mediante controles eléctricos, algo muy útil para cualquiera que necesite cambiar rápidamente la configuración del habitáculo para priorizar el espacio para los pasajeros o la capacidad de almacenamiento.

En la parte delantera, la atmósfera de lujo que se respira se ve reforzada por las funciones de ventilación y masaje de los asientos deportivos con el acabado plus / Audi

Las puertas se abren con solo pulsar un botón

Por primera vez en un Audi todas las puertas se pueden accionar eléctricamente. Ya sea con la llave, a través de la aplicación myAudi, o mediante el MMI, abrir y cerrar las puertas es una operación intuitiva que ya no requiere esfuerzo.

Además, un amplio conjunto de sensores perimetrales detectores de obstáculos detiene la puerta si no hay espacio suficiente para que se abra, lo que resulta especialmente útil en plazas de aparcamiento estrechas así como para detectar ciclistas u otros usuarios de la vía pública que se aproximan.

Por primera vez en un Audi todas las puertas se pueden accionar eléctricamente / Audi

Un ambiente especial

El techo panorámico, que forma parte del equipamiento de serie del Q9, crea un ambiente amplio y diáfano. Tiene una superficie de aproximadamente 1,5 metros cuadrados y se puede abrir completamente para disfrutar de una auténtica experiencia al aire libre.

Cuando el coche está aparcado el techo se vuelve opaco automáticamente para evitar que se vea el interior desde fuera. Al volver a arrancar el coche se restablece automáticamente el ajuste más reciente. Según el nivel de acabado, también cuenta con iluminación, gracias a 84 LED que pueden iluminar el techo en uno de los 30 colores disponibles, a juego con la iluminación ambiental seleccionada.

Audi combina la luz de interacción interior con el equipo de audio premium Bang & Olufsen actualizado con sonido 4D. Este sistema se basa en el anterior sistema de sonido 3D con altavoces en los reposacabezas, que permiten realizar llamadas personales, escuchar indicaciones de navegación y disfrutar de sonido envolvente sin distracciones acústicas para los demás pasajeros.

El techo panorámico, que forma parte del equipamiento de serie del Q9, crea un ambiente amplio y diáfano / Roman Raetzke

Una amplia y versátil gama de opciones

Audi ha seleccionado una gama de materiales y colores especialmente armoniosa y de alta calidad. Para el Q9, la marca amplía la gama de opciones de interior con nuevos acabados en tela y madera. La tapicería, con materiales como lana, fibra de alpaca, microfibra Dinamica, mezclas de cuero y cuero sintético, o cuero Nappa, contribuye al carácter elegante del SUV.

El interior se refina aún más con inserciones decorativas en madera de fresno natural de poro fino beige seda; estructura de lima natural; o tejido de fibra de carbono con detalles en gris basalto. Los elementos decorativos juego en todo el habitáculo, junto con el uso reducido de superficies brillantes en favor de materiales mates y texturizados, garantizan una estética premium y minimizan las huellas dactilares.

El SUV más grande de Audi ofrece soluciones de almacenamiento generosas y cuidadosamente integradas / Audi

El SUV más grande de Audi ofrece soluciones de almacenamiento generosas y cuidadosamente integradas. La consola central rediseñada proporciona no solo flexibilidad, sino también modernas opciones para la recarga de dispositivos móviles, con dos bases de carga inalámbrica y puertos de carga USB-C que ofrecen hasta 100 vatios.

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El Q9 se lanzará al mercado en unos dos meses, pero ya deja una cosa clara: el viaje comienza en el momento en que te subes al interior.