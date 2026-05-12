El preparador ABT desata más potencia y agresividad para el Lamborghini Urus en una preparación exclusiva

Si el Lamborghini Urus Performante ya es la versión más deportiva y potente del SUV de Sant'Agata Bolognese, el preparador ABT ha creado ahora un kit que lo hace primero más radical y segundo, más exclusivo. Este nuevo SUV se llama ABT Urus Scatenato, que en italiano significa "desatado, desencadenado", un sobrenombre que le va como anillo al dedo gracias al motor V8 4.0 biturbo modificado.

Esta preparación lleva el concepto de SUV de alto rendimiento un paso más allá mediante una combinación de aumento de potencia, mejoras de software y una transformación estética muy agresiva. Mientras que el Urus Performante entrega 666 CV y 850 Nm de par, cifras ya muy elevadas para un SUV de producción en serie, ABT eleva ese V8 biturbo hasta aproximadamente 840 CV y 1000 Nm gracias a su paquete Power R.

ABT Urus Scatenato / ABT

El Scatenato parte de la base del Performante pero no reescribe la arquitectura del coche, sino que se centra sobre todo en la gestión electrónica del motor y en la ganancia de potencia, lo que hace que su carácter sea más salvaje. Así, en términos de conjunto, esta versión puede resultar menos refinada en comparación con el Performante, ya que Lamborghini ha trabajado el chasis, la reducción de peso y la aerodinámica de manera integrada, consiguiendo un comportamiento más equilibrado y preciso.

Llantas específicas forjadas y mucha fibra de carbono

A nivel estético y aerodinámico, las diferencias también son claras en cuanto a filosofía. El ABT Urus Scatenato introduce un kit de carrocería mucho más agresivo que el de fábrica, con elementos en fibra de carbono visibles, un splitter frontal más marcado, nuevas extensiones laterales, un difusor trasero más prominente y un alerón de mayor tamaño. El resultado es un vehículo visualmente más extremo, frente a la integración aerodinámica más pulida del modelo original. Las llantas también refuerzan esta diferencia de enfoque. El ABT Urus Scatenato monta unas llantas específicas de 23 pulgadas forjadas, con un diseño más llamativo y un enfoque claramente más orientado a la exclusividad estética.

ABT Urus Scatenato / ABT

En cuanto a la exclusividad, si bien el Performante ya es el tope de gama de un vehículo de lujo, el ABT Urus Scatenato se convierte en un coche casi de colección ya que este kit está limitado a solo 99 unidades. Si queremos halar del precio, hay que hacer cuentas, ya que ABT no da un coste total del coche ya preparado, sino que habla de lo que cuesta el kit. Todas las modificaciones enumeradas hasta ahora suman un precio de 180.00 euros sin contar la mano de obra o las homologaciones que sean necesarias. Por último (o por primero, ya que es paso obligatorio), habría que sumar el precio de un Lamborghini Urus Performante, que parte de los 260.000 euros.

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El ABT Urus Scatenato se convierte en un coche emocional y radical, orientado a la exclusividad y la sensación de exceso.