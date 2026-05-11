Novedad
La UE permitirá llevar el DNI y el carnet de conducir en el móvil a partir de 2027
La nueva cartera digital europea facilitará el acceso a documentos oficiales desde el teléfono móvil en todos los países de la Unión Europea
Elena Castellano
Salir de casa sin cartera podría dejar de ser un problema muy pronto. La Unión Europea ya trabaja en un sistema común que permitirá llevar documentos oficiales como el DNI o el carnet de conducir directamente en el móvil. El cambio llegará de forma progresiva y se espera que esté plenamente operativo a partir de 2027.
El proyecto gira en torno a la llamada EUDI Wallet, una cartera digital que cada país deberá ofrecer a sus ciudadanos. Esta aplicación permitirá almacenar documentación oficial verificada por las autoridades, con la misma validez legal que los documentos físicos.
Qué documentos se podrán llevar
La cartera digital europea no se limitará únicamente al DNI o al carnet de conducir. También permitirá guardar la tarjeta sanitaria, certificados oficiales o títulos académicos y profesionales, todo desde una única aplicación.
Además, el sistema permitirá compartir solo la información necesaria en cada situación. Por ejemplo, se podrá demostrar la mayoría de edad sin necesidad de enseñar todos los datos personales.
Funcionará en toda Europa
Uno de los aspectos más destacados es que esta identidad digital será válida en todos los países de la Unión Europea. Esto facilitará viajes, trámites administrativos o gestiones bancarias sin necesidad de registros adicionales en cada país.
La UE defiende que este sistema será más cómodo y también más seguro, ya que reducirá falsificaciones y dará al usuario un mayor control sobre sus datos personales.
El DNI físico seguirá existiendo
Aunque el formato digital ganará protagonismo, el DNI físico no desaparecerá de inmediato. Durante un tiempo convivirán ambas opciones para facilitar la adaptación de todos los ciudadanos.
Eso sí, el móvil apunta a convertirse poco a poco en la principal herramienta de identificación diaria, en un contexto donde cada vez más trámites se realizan de forma digital.
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