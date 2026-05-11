Tesla regista una nueva marca y da a entender que el Roadster volverá a las carreteras

En 2008, el Tesla Roadster vio la luz por primera vez, dos años después de la presentación del prototipo. Con este modelo, la marca estadounidense iniciaba su andadura en la industria automovilística, asentando las bases de la que sería su filosofía: producir coches eléctricos con un buen rendimiento y un fuerte protagonismo de la tecnología.

El Tesla Roadster se levantaba sobre el chasis modificado del Lotus Elise y tenía una batería de iones litio con estructura cilíndrica. Su primer ciclo de vida se limitó a las 2.450 unidades y se cerró entre 2011y 2012, cuando se alcanzó el presupuesto marcado para empezar la producción del Tesla Model S.

Hay un nuevo Roadster, pero no se sabe dónde

En 2017, Elon Musk presenta un nuevo Tesla Roadster y promete su entrada en producción y entrega para 2020. Seis años han pasado y ningún conductor ha recibido el nuevo Roadster, pese a que se puede reservar (pagando la friolera de 43.000 euros) sin problema a través de la página web. Este hecho da esperanzas de que, pese a los retrasos, al final este súperdeportivo eléctrico llegue al mercado. De lo contrario, el escenario que se plantea es de todo menos bonito para Tesla.

Nuevo Tesla Roadster. / Tesla

Además de poder reservarse, en la web de Tesla sí se pueden consultar las especificaciones, al menos básicas, que se pueden esperar en este nuevo Roadster: hace el 0 a 100 km/h en 2,1 segundos; supera los 400 km/ de velocidad máxima y tiene más de mil kilómetros de autonomía eléctrica. Del mismo modo, hay fotografías del exterior y del interior del coche.

Dos patentes que dan esperanza

Pese a esta situación de incertidumbre, los apasionados de Tesla que hayan reservado un Roadster ahora tienen un motivo más para mantener la esperanza. Tesla ha presentado una solicitud de registro del nombre Roadster como marca comercial. Y sí, es verdad y la petición se encuentra en trámite en la Oficina de Patentes de Estados Unidos.

Los dos diseños registrados por Tesla como la marca comercial Roadster. / USPTO

El primer diseño registrado es el del nombre de la marca con una tripografía estilizada en febrero de este mismo año. En abril se añadió el registro del logo, una suerte de escudo en forma de diamante con cuatro líneas verticales en la punta inferior y el nombre Roadster en la superior.

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Aunque parece que Elon Musk ha estado centrado en otros menesteres desde hace un par de años, quizás no se haya olvidado del todo del nuevo Tesla Roadster. Es más, tras estos pasos ante la Oficina de Patentes de EE.UU., todo parece apuntar a que las últimas declaraciones del empresario sobre este esperado deportivo eléctrico se hagan realidad. Más vale tarde que nunca.