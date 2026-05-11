El Nissan Qashqai e-Power reposta gasolina, pero se mueve solo con electricidad

El Nissan Qashqai e-Power puede generar confusión, y es normal que ocurra. Nissan lo llama híbrido, tiene etiqueta ECO y se reposta con gasolina, pero el coche se mueve siempre con electricidad. La clave está en que no es un eléctrico de batería ni un híbrido convencional. No se enchufa, no necesita punto de carga y tampoco usa el motor de combustión para mover directamente las ruedas.

En el Qashqai e-Power, las ruedas las impulsa siempre un motor eléctrico. La única función del motor gasolina es generar electricidad que se almacena en la batería para alimentar el motor eléctrico que hace avanzar el coche. Dicho de otra forma, el conductor reposta gasolina, pero quien mueve realmente el vehículo es la electricidad.

Nissan Qashqai e-Power / Nissan

Por eso este sistema queda a medio camino entre dos mundos. Tiene la suavidad y la respuesta inmediata de un eléctrico, porque no hay un motor de gasolina empujando las ruedas ni cambios de marcha tradicionales. Pero conserva la facilidad de uso de un coche de combustión, porque cuando falta energía no hay que buscar un cargador, sino pasar por una gasolinera.

En un coche eléctrico normal, la batería se carga enchufándolo. En el Qashqai e-Power, la electricidad se produce dentro del propio coche, pero a diferencia de un híbrido clásico, el motor gasolina nunca mueve las ruedas. En el e-Power, la tracción es siempre eléctrica.

Consumo de gasolina muy bajo

El consumo es uno de los puntos fuertes del sistema e-Power. Nissan anuncia para el Qashqai e-Power Gen3 un gasto combinado de 4,3 l/100 km y unas emisiones de 98 g/km de CO2. Son datos muy positivos, ya que hablamos de un C-SUV de tamaño medio y buenas prestaciones. Además, la autonomía anunciada llega hasta 1.280 kilómetros con un solo depósito.

Instrumentación del Nissan Qashqai e Power / Nissan

El sistema busca que el motor de gasolina trabaje de forma más eficiente. Como no tiene que mover las ruedas, puede dedicarse a generar electricidad en las condiciones que más le interesan en cada momento. Eso ayuda a reducir el consumo y también permite que la conducción sea más silenciosa y progresiva que en un coche de gasolina tradicional.

Qué significa la tecnología 5 en 1

La tercera generación del e-Power incorpora una arquitectura llamada 5 en 1. Eso significa que Nissan ha agrupado en un solo bloque cinco funciones básicas: generador, inversor, motor eléctrico, reductor y unidad de control. Explicado más sencillo, ese bloque es el encargado de transformar la energía que genera el motor de gasolina en electricidad útil para mover el coche. Al concentrar esos elementos en un conjunto más compacto, el sistema puede reducir peso, gestionar mejor la energía y mejorar la respuesta del vehículo.

Tecnología 5 en 1 del Nissan Qashqai e Power / Nissan

No hace falta que el conductor sepa qué pieza hace cada tarea. Lo importante es que esa tecnología permite que el Qashqai e-Power funcione de una manera más limpia y ordenada: la gasolina produce electricidad, la electricidad mueve las ruedas y el coche decide cómo repartir esa energía. Nissan también habla de una reducción del ruido interior de hasta 5,6 dB frente a la generación anterior.

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El nuevo sistema mantiene una batería de 2,1 kWh y eleva la potencia a 190 CV, con posibilidad de llegar a 205 CV en modo Sport. Esto significa que el e-Power no está pensado únicamente para gastar poco, sino también para ofrecer una respuesta contundente en carretera. Además, los intervalos de mantenimiento pasan de 15.000 a 20.000 kilómetros, un dato útil para quien mira el coste de uso a medio plazo.