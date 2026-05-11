Así es el motor capaz de funcionar con gasolina y diésel al mismo tiempo

En los últimos años, la industria del automóvil ha cambiado radicalmente debido a la necesidad de reducir emisiones. Aunque los motores eléctricos e híbridos ganan terreno, siguen apareciendo nuevas propuestas ligadas a los motores de combustión tradicionales.

Uno de los desarrollos más sorprendentes llega desde Estados Unidos, donde un grupo de investigadores trabaja en un motor capaz de funcionar utilizando gasolina y diésel al mismo tiempo. Este sistema recibe el nombre de RCCI, siglas de “encendido por compresión con control de reactividad”.

Un motor más eficiente

Según los investigadores, la combinación de ambos combustibles permite alcanzar una tasa de conversión de combustible en potencia de hasta el 60%. Esta cifra supera ampliamente a la de los motores de gasolina tradicionales y también a la de muchos motores diésel actuales.

El objetivo de este sistema es ofrecer una alternativa más eficiente y limpia, manteniendo la tecnología de combustión interna.

Un conductor pone gasolina en una estación de servicio / Andrés Cruz

Cómo funciona el sistema RCCI

El motor funciona inicialmente como uno de gasolina convencional, mezclando aire y combustible en la cámara de combustión. Después, en un momento concreto del proceso, se añade diésel para generar una mezcla más eficiente.

Según explican desde Slashgear, el diésel se inyecta poco antes de la ignición, provocando el encendido del resto de la mezcla y mejorando así el rendimiento del motor.

Un proyecto todavía experimental

Además de aumentar la eficiencia, este sistema también promete reducir las emisiones contaminantes. Sin embargo, por el momento se trata de una tecnología que solo existe en laboratorio.

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Entre sus posibles inconvenientes destaca la necesidad de repostar dos combustibles distintos, aunque los investigadores consideran que sus ventajas podrían compensar este aspecto en el futuro.