Madrid se convierte este mes de mayo en un pequeño escaparate de Japón gracias a Mazda House – Un paseo por Japón, una exposición inmersiva organizada por Mazda que propone un recorrido sensorial por algunos de los pilares culturales y filosóficos que inspiran a la marca. La muestra, de acceso libre, puede visitarse hasta el 24 de mayo en la Fundación Ortega Marañón, en pleno barrio madrileño de Chamberí.

La iniciativa va más allá de una exposición convencional. Bajo el concepto El Camino de la Armonía (Wa no Dō), Mazda plantea un espacio pensado para detenerse, observar y experimentar la relación entre diseño, artesanía, naturaleza y movimiento, elementos profundamente arraigados en la cultura japonesa y también en la identidad de la compañía.

Mazda House acerca Japón a Madrid y estrena en España el nuevo Mazda CX-6e / ANA ENCABO

Un recorrido por la esencia de Japón

La exposición combina instalaciones artísticas, experiencias audiovisuales y actividades participativas para acercar al visitante a una visión contemporánea de Japón. El recorrido explora conceptos como la búsqueda de la armonía, la belleza de los procesos artesanales o la conexión entre las personas y su entorno.

Durante la visita encontramos referencias constantes a la filosofía japonesa aplicada al diseño y a la vida cotidiana, desde el valor del detalle hasta la importancia del equilibrio y la serenidad. La experiencia se completa con una programación cultural paralela que incluye talleres de Kokedama, Origami y Kintsugi, además de conciertos de Koto, el tradicional instrumento japonés de cuerda, y charlas centradas en filosofía, arte y estilo de vida nipón.

La exposición combina instalaciones artísticas, experiencias audiovisuales y actividades participativas para acercar al visitante a una visión contemporánea de Japón / V.M.

Mazda también aprovecha el espacio para reforzar esa idea de experiencia inmersiva mediante pruebas dinámicas de su gama. Los viernes y fines de semana, los asistentes pueden ponerse al volante de diferentes modelos de la marca y experimentar en primera persona el concepto Jinba Ittai, la filosofía de conexión entre conductor y vehículo que define históricamente a Mazda.

La muestra puede visitarse de 11:00 a 20:00 horas en la Fundación Ortega Marañón, situada en la calle Fortuny 53 de Madrid. La entrada es gratuita, aunque requiere descarga previa de invitación online.

Los viernes y fines de semana, los asistentes pueden ponerse al volante de diferentes modelos de la marca / V.M.

El Mazda CX-6e debuta en España en el marco de la exposición

La gran novedad automovilística de Mazda House es la presentación en España del nuevo Mazda CX-6e, un SUV cien por cien eléctrico que la marca integra dentro del propio recorrido expositivo como una extensión de su visión del diseño y la tecnología.

El modelo apuesta por una configuración de tracción trasera y monta una batería LFP de 78 kWh. Desarrolla 258 CV de potencia (190 kW) y un par máximo de 290 Nm, cifras con las que busca lograr el equilibrio entre autonomía y utilidad real para el día a día. La autonomía homologada alcanza los 484 kilómetros, mientras que la carga rápida en corriente continua admite hasta 195 kW, permitiendo recuperar del 10 al 80% de la batería en 24 minutos.

Mazda pone además el foco en la experiencia a bordo. El CX-6e incorpora un sistema de sonido con 23 altavoces y reposacabezas con altavoces Bluetooth integrados, una solución orientada a generar una atmósfera más inmersiva y personalizada en el habitáculo.

La gran novedad automovilística de Mazda House es la presentación en España del nuevo Mazda CX-6e / V.M.

Tecnología y confort en clave japonesa

La gama presentada en Mazda House se articula alrededor de los acabados Takumi y Takumi Plus, donde la marca enfatiza la combinación de tecnología, confort y minimalismo funcional. Entre los elementos destacados aparecen la tapicería Maztex en tonos negro y beige, asientos delanteros calefactados y ventilados, techo panorámico con parasol eléctrico, llantas de 19 pulgadas y un completo paquete tecnológico. El interior incorpora una pantalla central de 26,45 pulgadas, Head-Up Display de gran formato y reconocimiento de voz con control gestual.

Mazda sitúa igualmente el acento en los asistentes avanzados de conducción y en la seguridad, uno de los argumentos estratégicos del nuevo modelo dentro del segmento de SUV eléctricos premium.

La gama presentada en Mazda House se articula alrededor de los acabados Takumi y Takumi Plus / V.M.

Un posicionamiento que mira al valor residual

Durante la presentación, la compañía subrayó además el posicionamiento del CX-6e en términos de valor residual. Según los datos mostrados por la marca basados en Eurotax, el modelo alcanza una previsión del 53% de su valor, situándose por delante de la mayoría de los competidores directos del segmento eléctrico.

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La gama arranca en 46.200 euros para la versión Takumi, mientras que el acabado Takumi Plus alcanza los 49.200 euros.