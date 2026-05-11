Fenomeno Roadster, el descapotable más potente jamás creado por Lamborghini

El nuevo Lamborghini Fenomeno Roadster es uno de los vehículos más extremos dentro de la de los modelos de edición limitada de la marca italiana. Solo se fabricarán 15 unidades de este descapotable biplaza con un motor V12 atmosférico asociado a tres motores eléctricos para alcanzar una potencia conjunta de 1.080 CV.

El sistema híbrido combina un bloque V12 de 6.5 litros con tres motores eléctricos, dos situados en el eje delantero y otro integrado sobre la caja de cambios automática de doble embrague y ocho velocidades. La batería de 7 kWh permite incluso circular en modo totalmente eléctrico a baja velocidad. El motor térmico desarrolla por sí solo 835 CV y 725 Nm, con una potencia específica superior a los 128 CV por litro. Lamborghini asegura que es el V12 más potente que ha construido hasta la fecha.

Lamborghini Fenomeno Roadster / Lamborghini

Las prestaciones quedan al nivel de lo que se espera de un Lamborghini de serie limitada. El Fenomeno Roadster acelera de 0 a 100 km/h en 2,4 segundos, alcanza los 200 km/h en 6,8 segundos y supera los 340 km/h de velocidad máxima.

La firma italiana lo sitúa como el descapotable más potente que ha fabricado hasta la fecha, así como una evolución de su estrategia híbrida. El modelo toma como punto de partida el Fenomeno Coupé presentado en 2025, pero adaptando su aerodinámica y estructura al formato roadster.

Lamborghini ha rediseñado la parte superior de la carrocería para mantener niveles de carga aerodinámica y estabilidad similares pese a la ausencia de techo fijo. Incorpora un nuevo spoiler sobre el parabrisas que canaliza el flujo de aire hacia la cubierta posterior del motor. La marca explica que esa solución ayuda a refrigerar el sistema híbrido y a reducir turbulencias en el habitáculo. También cambia el diseño de las protecciones antivuelco, fabricadas en carbono e integradas detrás de los asientos. Además de cumplir una función estructural, buscan minimizar el ruido aerodinámico incluso a velocidades elevadas.

Lamborghini Fenomeno Roadster / Lamborghini

A nivel visual, el Fenomeno Roadster mantiene el ADN de Lamborghini, con formas hexagonales repartidas por las tomas de aire, las ópticas, los pasos de rueda y el interior. El frontal apuesta por líneas muy marcadas y grandes entradas de aire, mientras que la parte trasera recurre a un difusor de gran tamaño y a un sistema de alerón activo. La carrocería utiliza el color Blu Cepheus combinado con detalles en Rosso Mars, un guiño que Lamborghini relaciona con el histórico Miura Roadster de 1968 y con los colores de la ciudad de Bolonia.

Dentro del habitáculo, el enfoque sigue la idea de “Feel Like a Pilot” que Lamborghini ya ha utilizado en otros modelos recientes. El interior mezcla fibra de carbono, materiales como Corsatex y Carbon Skin, además de tres pantallas digitales con gráficos hexagonales y mandos inspirados en la aviación.

Interior del Lamborghini Fenomeno Roadster / Lamborghini

Si hablamos del chasis, la estructura emplea un monocasco íntegramente fabricado en fibra de carbono junto con componentes en Forged Composite. Lamborghini utiliza una arquitectura denominada ‘monofuselage’, derivada del Revuelto, con el objetivo de mantener una elevada rigidez estructural sin disparar el peso. Según la marca, el Roadster consigue una rigidez cercana a la del Coupé con apenas unos kilogramos extra. Para ello combina fibras de carbono largas y cortas junto a una mezcla de fluidos patentada. Además, el coche equipa amortiguadores ajustables manualmente y frenos carbonocerámicos CCM-R Plus, desarrollados con tecnologías derivadas del automovilismo.

La gestión electrónica se apoya en un sensor 6D capaz de medir aceleraciones y movimientos del vehículo en tiempo real para optimizar la dinámica y la respuesta de los sistemas de control.

Finalmente, cabe destacar que Bridgestone ha desarrollado neumáticos específicos para este modelo. El Potenza Sport estará disponible en medidas de 21 y 22 pulgadas, mientras que Lamborghini también ofrecerá un neumático semislick homologado para carretera pensado para uso en circuito.

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Lamborghini Fenomeno Roadster / Lamborghini

El Fenomeno Roadster se suma así a la saga de modelos especiales de Lamborghini iniciada con el Reventón y continuada por coches como el Veneno, el Centenario o el Sián, todos ellos también disponibles en versiones descapotables.