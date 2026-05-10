El 63 conecta el nacimiento, el presente y el futuro de Lamborghini

El 7 de mayo de 1963 nació Automobili Lamborghini, y en su 63 cumpleaños, la marca italiana ha decidido convertir este peculiar aniversario en algo más que una fecha simbólica. Los días 9 y 10 de mayo, el circuito de Imola acogerá Lamborghini Arena, un encuentro pensado para reunir a propietarios, clientes y aficionados alrededor de la historia de la firma de Sant’Agata Bolognese.

Celebración del 63 aniversario de Lamborghini / Lamborghini

Como no podía ser de otro modo, la celebración gira alrededor del número 63, que Lamborghini utiliza desde hace años como una especie de firma interna ligada a sus orígenes. La marca recuerda que fue precisamente en 1963 cuando Ferruccio Lamborghini puso en marcha una compañía que buscaba competir con los mejores deportivos del momento sin seguir las reglas tradicionales del sector. Ese mismo año también llegaron algunos de los hitos fundacionales de la marca. El 2 de octubre de 1963 arrancó por primera vez en banco de pruebas el motor V12 de 3.5 litros, una mecánica que acabaría convirtiéndose en uno de los elementos más reconocibles de Lamborghini durante décadas. Apenas unas semanas después, el 30 de octubre, el Lamborghini 350 GTV se presentó al público en el Salón de Turín tras una primera aparición ante la prensa italiana en Sant’Agata Bolognese.

Producción del motor V12 de 3.5 litros / Lamborghini

Lamborghini utiliza el 63 en varias ediciones especiales y proyectos recientes, especialmente en modelos de producción limitada y programas relacionados con la electrificación y la competición. Hablamos de modelos como el Sián FKP 37, fabricado en 63 unidades y convertido en el inicio de su etapa híbrida. También están los Aventador SVJ 63 y SVJ 63 Roadster, donde esa cifra servía para diferenciar versiones especialmente exclusivas.

Éste número también ha estado presente en la competición con el SC63, el prototipo híbrido desarrollado para el FIA World Endurance Championship. Lamborghini lo utiliza como un hilo conductor entre pasado y futuro, mezclando referencias históricas con proyectos que apuntan a la nueva etapa tecnológica de la compañía.

SC 63 de competición / Lamborghini

Esa idea también aparece en colaboraciones externas. Lamborghini recuerda sus proyectos conjuntos con Ducati, desde la Diavel 1260 Lamborghini hasta la Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti, donde el 63 vuelve a aparecer como elemento común entre ambas marcas italianas.

La propia compañía admite que el significado del número va más allá de una simple referencia histórica. Stephan Winkelmann, presidente y CEO de Automobili Lamborghini, asegura que “63 es mucho más que un número: es un símbolo que expresa nuestra esencia”.

el Sián FKP 37 / Lamborghini

La referencia al aniversario incluso llega a detalles menos evidentes. Lamborghini menciona el color Giallo Maggio, un tono amarillo cuyo nombre hace referencia al mes de mayo, cuando nació la compañía. Según la marca, cada vez más clientes lo eligen para configuraciones especiales.

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El evento de Imola busca reunir en un mismo espacio coches históricos, modelos actuales y a buena parte de la comunidad vinculada a Lamborghini. Durante esos dos días, la marca quiere convertir el aniversario en una experiencia compartida más que en una simple conmemoración institucional.