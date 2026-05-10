5 documentales de motor que no te puedes perder

Si te apasiona el motor, estos cinco documentales son imprescindibles para ti. Desde el icónico Ayrton Senna hasta el pionero Juan Manuel Fangio, pasando por el mundo familiar de Williams, la trayectoria de Carlos Sainz y la historia de Bruce McLaren, estas producciones combinan velocidad, talento y drama humano para ofrecer una experiencia única dentro y fuera de la pista.

Senna (2010)

Para muchos no solo es el mejor documental de automovilismo, sino uno de los mejores documentales de la historia. Esta obra cambió las reglas del juego al no usar las típicas entrevistas mirando a la cámara. En su lugar, utiliza exclusivamente material de archivo de la época, lo que te hace sentir que estás viendo los años 80 y 90 en tiempo real.

Williams (2017)

Si con Senna vimos el mito del piloto, con Williams entramos en las entrañas de lo que significa ser una "familia de carreras". Este documental, dirigido por Morgan Matthews, es una pieza mucho más íntima y, a ratos, desgarradora. No es solo una película sobre coches rápidos; es un retrato sobre la obsesión, el sacrificio y la supervivencia.

Sainz. Vivir para competir (2022)

En esta docuserie, la audiencia conocerá la carrera de Carlos Sainz, una leyenda presente en la alta competición desde hace más de 30 años, ganador de dos campeonatos mundiales de rally, tres títulos en el Rally Dakar y considerado uno de los mejores pilotos de rally de la historia. Los espectadores son testigos de su trabajo, esfuerzo y dedicación y de la especial relación familiar que mantiene con su hijo Carlos, piloto de Fórmula 1.

Fangio: el hombre que domaba las máquinas (2020)

Este documental de Netflix se aleja del ruido de las redes sociales para rendir homenaje a Juan Manuel Fangio, el argentino que, para muchos expertos (incluyendo a Senna o Schumacher), sigue siendo el mejor piloto de la historia.

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McLaren: La carrera de un campeón

McLaren es sinónimo de excelencia en el mundo del motor, y todo un símbolo de la superioridad automovilística. Pero pocos saben que la marca se creó gracias a un joven de Nueva Zelanda, un pionero que decidió seguir su sueño y que, con todo en contra, se convirtió en un campeón y llevó a su equipo a la grandeza. A pesar del trágico accidente que le costó la vida siendo muy joven, el legado de Bruce McLaren continúa vigente, y su pasión y visión por la innovación son los valores que rigen hoy en día en la ingeniería automovilística. McLaren es la historia inspiradora de un niño de origen humilde que se atrevió a conquistar el mundo de las carreras, y lo consiguió.