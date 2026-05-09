Así es la versión ‘descapotable’ del Renault 4 E-Tech

Cuando pensabas que el Renault 4 E-Tech ya no podía molar más, llega la marca francesa y lanza una versión ‘descapotable’. La variante Plein Sud cuenta con un techo de lona eléctrico de apertura completa, una solución poco habitual en el segmento de los SUV eléctricos urbanos y que busca añadir una experiencia de uso más placentera sin renunciar al enfoque práctico del modelo.

Renault 4 E-Tech Plain Sud / Renault

El sistema permite abrir una superficie de 80x92 centímetros mediante un botón o con comandos de voz a través del asistente Reno. Renault asegura además que ningún otro eléctrico de su segmento ofrece actualmente un techo con apertura total de este tipo.

Uno de los aspectos que Renault ha querido conservar del modelo clásico en el que se inspira es la capacidad de uso diario. El mecanismo del techo se pliega en tres partes y, según la marca, apenas afecta al espacio interior respecto al Renault 4 convencional. El maletero mantiene hasta 1.350 litros de capacidad con los asientos traseros abatidos. También conserva un umbral de carga relativamente bajo, situado a 607 mm del suelo.

Renault 4 E-Tech Plain Sud / Renault

La carrocería mantiene una distancia libre al suelo de 181 mm y una puesta a punto enfocada al confort. En el interior aparecen una pantalla central OpenR Link de 10 pulgadas con servicios de Google integrados y una instrumentación digital de 10,3 pulgadas. El equipamiento incluye navegación con planificación de recargas, compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, además de diferentes asistentes de conducción.

Todas las versiones Plein Sud (Techno e Iconic) recurren a la misma configuración mecánica, con el motor eléctrico de 150 CV y 245 Nm, asociado a una batería de 52 kWh. Renault anuncia hasta 395 Km WLTP de autonomía y una aceleración de 0 a 62 mph en 8,2 segundos. La carga rápida admite hasta 100 kW en corriente continua, lo que permite pasar del 15 al 80% en unos 30 minutos según las cifras facilitadas por la marca. La conducción con un solo pedal forma parte del equipamiento de serie en toda la gama Plein Sud, una función pensada especialmente para ciudad y tráfico denso.

Renault 4 E Tech Plain Sud / Renault

Renault 4 E Tech Plain Sud / Renault

Renault también aprovecha esta actualización para introducir nuevos sistemas de asistencia en el Renault 4 E-Tech eléctrico, como un sistema de monitorización del conductor mediante cámara o una función de parada automática de emergencia si el conductor deja de responder.

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La gama contará además con nuevas opciones de personalización y seis colores exteriores, incluido el tono Hauts-de-France Green, inspirado en el azul utilizado por el Renault 4 de los años sesenta. Esta variante descapotable está disponible en España con un precio desde 35.881 en la versión Techno y desde 37.123 en la Iconic.