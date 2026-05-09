Pegatinas en los neumáticos: Esto es lo que significa cada cosa

Los neumáticos son muy importantes para el buen funcionamiento del coche. Las ruedas soportan el peso del vehículo, absorben las irregularidades del asfalto, son las que hacen girar al automóvil y transmiten la tracción y fuerzas de frenado. Además, los neumáticos son el único punto de contacto del coche con el asfalto. Mucha gente no sabe lo que significan los elementos de las pegatinas que están en las ruedas, pero en Neomotor te lo explicamos.

¿Qué significa cada elemento de las pegatinas de los neumáticos?

El actual etiquetado de las ruedas está en activo desde el 1 de mayo de 2021, y es una forma fácil de comparar las prestaciones de las ruedas y ayudar a los conductores a elegir qué neumáticos son los más apropiados para sus necesidades. Esta clasificación proporciona una evaluación estándar del desempeño de los neumáticos en relación a la resistencia al rodar, la capacidad de frenado en condiciones húmedas y el ruido externo. También tiene indicadores de su rendimiento sobre hielo y nieve.

Etiqueta del neumático / DGT