Viaja a Londres sin bajar de tu Range Rover

Range Rover convierte a Londres en parte de su gama de producto. La firma británica ha presentado cuatro ediciones especiales inspiradas en algunos de los barrios más conocidos de la capital inglesa: Evoque Hoxton, Velar Belgravia, Range Rover Sport Battersea y Range Rover Westminster.

Cada edición toma como referencia un distrito concreto de Londres y traduce ese carácter en acabados, materiales y detalles específicos de diseño. Todas comparten además un elemento importante dentro de la gama actual de la marca, al estar disponibles con tecnología híbrida enchufable PHEV.

Range Rover Westminster Edition / Range Rover

El más urbano de los cuatro es el Range Rover Evoque Hoxton Edition, inspirado en el ambiente creativo de Hoxton. Esta versión introduce llantas de 20 pulgadas en acabado Satin Gold con contraste Diamond Turned y añade detalles específicos en el interior, como estribos iluminados con la denominación de la edición y molduras en aluminio cepillado negro. También incorpora asientos de piel con costuras en contraste. En esta configuración, el Evoque anuncia hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica.

El Range Rover Velar Belgravia Edition es más elegante y centrado en el diseño. La marca añade llantas de 20 pulgadas Diamond Turned Dark Agate con acabado Satin Black y detalles identificativos tanto en el exterior como en el habitáculo. También aparecen nuevas luces de bienvenida y asientos tapizados en piel con costuras específicas.

Range Rover Westminster Edition / Range Rover

El Velar Belgravia Edition Satin es una serie todavía más exclusiva con solo 400 unidades para todo el mundo. Esta variante incorpora por primera vez en el Velar una película protectora transparente Clear Satin, además de llantas de 22 pulgadas Diamond Turned Dark Agate Grey con contraste Satin Black y un paquete exterior negro. Cada unidad irá identificada con la inscripción “1 de 400”. En versión híbrida enchufable, el Velar también homologa hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica.

Battersea y Westminster, los más ambiciosos

El enfoque cambia en el Range Rover Sport Battersea Edition, que toma como referencia la transformación arquitectónica y cultural del barrio de Battersea. Aquí la marca potencia una imagen más agresiva con techo negro en contraste, paquete exterior negro y llantas forjadas de 22 pulgadas acabadas también en negro.

Range Rover Westminster Edition / Range Rover

El interior añade grabados específicos Battersea Edition en la consola central y los estribos, además de costuras en contraste en los asientos. Más allá del diseño, esta es la versión que anuncia la mayor cifra eléctrica de la gama, con hasta 117 kilómetros de autonomía eléctrica en configuración PHEV.

La cuarta pieza es el nuevo Range Rover Westminster Edition, inspirado en el distrito más institucional de Londres y pensado como la opción más representativa dentro de esta colección. Estrena insignias específicas Westminster Edition y llantas Diamond Turned de 22 pulgadas, mientras que el interior incorpora molduras Natural Black Birch Veneer con una incrustación de diez líneas que hace referencia al número 10 de Downing Street.

Range Rover Westminster Edition / Range Rover

Esta versión añade además pintura metálica premium, equipo de sonido Meridian 3D y techo panorámico deslizante. En el apartado eléctrico, el Westminster Edition declara hasta 116 kilómetros de autonomía eléctrica.

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La estrategia detrás de esta colección también deja ver hacia dónde quiere llevar Range Rover parte de su oferta actual. La marca insiste en asociar estas ediciones especiales con versiones electrificadas y cifras de autonomía pensadas para cubrir desplazamientos diarios sin recurrir al motor térmico. Según los datos facilitados por la compañía, el Range Rover Sport Battersea Edition y el Westminster Edition podrían cubrir el 75% de los trayectos diarios medios de sus clientes en modo completamente eléctrico.