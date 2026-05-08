El Leapmotor T03 en Alemania se vende por 49 euros al mes: ¿cuál es la cuota en España?

Un coche que cuesta menos que la factura mensual del teléfono. Así lo han definido algunos medios y, la verdad, es que no se alegan de la realidad. Leapmotor oferta en Alemania su modelo de acceso, el pequeño T03, por una cuota de leasing de 49 euros al mes.

A falta de ver cómo serán el resto de las condiciones del contrato y la cantidad de la entrada, esta mensualidad mínima puede hacer crecer la popularidad del Leapmotor T03 incluso frente a sus rivales alemanes. Y no le faltarían motivos añadidos: es pequeño, cuatro plazas, perfecto para la ciudad y con una autonomía de más de 300 kilómetros en ciclo urbano, su entorno ideal. Vamos, es como un Fiat 500e, pero más barato.

¿Compite con el Fiat 500e?

De hecho, desde Stellantis tienen muy claro que estos dos modelos no se van a quitar ventas entre sí, pero desde fuera las opiniones pueden ser algo diversas. Ambos tienen 95 CV de potencia, una cifra más que digna para ir por ciudad. El Leapmotor T03 tiene 265 kilómetros de autonomía combinada y el Fiat 500e llega a los 300, según las cifras homologadas. No obstante, el modelo italiano pierde en habitabilidad y, sobre todo, en maletero, mientras que el urbano chino sí es sobresaliente en esos aspectos. Estéticamente, donde los gustos son personales, el Fiat 500e mantiene ese diseño tan italiano que ha cosechado ventas durante décadas, mientras que el T03 tiene una estética más centrada en la funcionalidad y la practicidad.

Fiat 500e. / Fiat

Obviamente llegamos al tema del precio. El Fiat 500e es más caro que el Leapmotor T03, sin duda alguna. Al contado, en la web de Fiat aparece un precio de 24.450 euros sin descuentos ni ayudas. En la página de Leapmotor es más complicado encontrar el precio exacto al contado sin descuentos del T03, pero leyendo la letra pequeña se queda en algo más de los 17.000 euros.

Oferta para comprar el Leapmotor T03

Esa oferta por 49 euros en Alemania no se repite por el momento en España, pero sí hay algo similar. Se puede disfrutar de un Leapmotor T03 por 89 euros al mes, durante 36 meses, dando una entrada de 2.187,81 euros. Al final del contrato se podrá decidir si mantener el coche (pagando una última cuota estimada de 11.535,10 euros) o no. Por si nos habíamos quedado con las dudas, un Fiat 500e se queda en condiciones similares por 129 euros al mes.

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Estas modalidades de pago permiten, sobre todo, descubrir cuánto uso real se le va a dar a ese coche y facilitan, en este caso, el salto a un primer coche eléctrico con un carácter 100% urbano. Después, siempre hay que sacar las cuentas con los intereses y ver si realmente sale rentable.