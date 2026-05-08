Qué coches vende Geely, la marca del grupo chino con el mismo nombre que se vende en España desde este año

La historia detrás de las marcas chinas que llegan a España siempre pasa un poco desapercibida, ya que la atención se centra en los nuevos modelos y, por supuesto, el riesgo o no que estos pueden representar para los fabricantes europeos. Algunas marcas chinas apenas tienen años de vida, otras tienen décadas.

Es el caso de Geely (o Geely Auto), la marca de coches que se comercializa desde este año en nuestro mercado. Salió al mercado automovilístico en China en 1997 con el objetivo de vender vehículos asequibles y años más tarde con siguió evolucionar hasta convertirse en el enorme holding del que depende más empresas. Sí, entre ellas, Volvo.

El Zhejiang Geely Holding Group se funda en 2003, después de que en 2001 Geely consiguiera entrar en la lista de marcas de automóviles de China como el primer fabricante de propiedad privada. El año después consiguió colocarse en el top ten de marcas de coches más vendidas en China y actualmente es uno de los líderes del mercado chino, con más de 3 millones de unidades vendidas en 2025, por encima de BYD, y con uno de sus modelos siendo el más vendido del país.

Lídel del mercado en China

Respecto a las exportaciones, Geely Auto cuenta con presencia, como marca, en los cinco continentes y ha conseguido crecer rápidamente en los últimos años fuera de China, pese a que todavía está en pleno desarrollo de un plan para los próximos años. El siguiente paso es Europa, pasando por supuesto por España.

Geely EX2, el más vendido en 2025 en China. / RODOLFO BUHRER

Pero dejando lo entresijos empresariales de lado, ¿qué coches de la marca Geely se venden en España y a qué segmento del mercado apuntan? Lo primero que hay que saber es que Geely propone coches eléctricos o electrificados que democraticen el acceso a estas tecnologías sin perder de vista la calidad o la funcionalidad.

Es decir, los coches (en China se ven muchos en circulación) tienden a ser prácticos, a llevar la dosis justa de tecnología (según los estándares chinos, claro) y a ser cómo mínimo híbridos enchufables. Los precios se mantienen en una zona media-baja del mercado y los que llegan a España lo hacen con carrocerías para justar. Vamos, en formato SUV, uno compacto y otro del segmento D.

Los dos modelos de Geely a la venta

Así, por el momento en España se pueden comprar el Geely Starray EM-i o el Geely E5. El primero es un híbrido enchufable, un SUV más grande de 4,74 metros de largo. Tiene una potencia combinada de 262 CV (en la parte del motor cuenta con la ayuda de Horse Powertrain) y puede equipar dos tamaños de batería hasta rozar los mil de autonomía total y, por supuesto, la etiqueta Cero de la DGT.

El Starray EM-i incorpora carga rápida en corriente continua de hasta 60 kW / Geely Auto

El Geely E5 es un modelo 100% eléctrico y baja de escalón en el segmento: sigue siendo un SUV, pero compacto con este caso. Esta puede que sea la carrocería más buscada por los conductores españoles, si bien las marcas chinas están ofreciendo coches de un segmento superior a un precio más contenido y está habiendo un trasvase hacia todocaminos de mayor tamaño. Volviendo a las prestaciones del E5, homologa 218 CV y una autonomía de hasta 475 kilómetros (628 en ciudad) gracias a la Short Blade Battery del propio grupo Geely, disponible en dos capacidades, 60,22 kWh y 68,79.

El Geely E5 se posiciona en el segmento C-SUV, pero con una habitabilidad claramente superior / V.M.

Y aunque todavía no está disponible a la venta en España, pero se rumorea sobre su llegada, el Geely EX2 ha sido el coche más vendido de China de 2025 y también llegará a nuestro mercado. El punto fuerte de su coche es la gran habitabilidad del interior en comparación sus medida compactas.

Precio y posicionamiento de Geely en el mercado

¿Cuáles son los precios de estos dos modelos de Geely? El Geely E5 se queda, sin ayudas pero financiando, en 30.860 euros. El Geely Starray EM-i, en las msimas condiciones, en 28.465 euros. El posicionamiento en nuestro mercado se queda más o menos en la media (quizás un punto por debajo sobre todo en el PHEV) de las marcas generalistas, ofreciendo no obtante una relación entre calidad y precio que tiende a ser superior que las de sus competidores. Sigue, así, el concepto 'High Value' muy compartido por los fabricantes chinos, que no significa otra cosa que conseguir la máxima calidad con la mínima inversión económica.

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Geely, como marca, apuesta por diseños bastante neutros (no en vano lleva ya más de una década de experiencia en Europa de la mano de Volvo y Polestar), donde la habitabilidad interior es importante pese a las medidas exteriores del coche. Obviamente, la electrificación es uno de los pilares centrales de su estrategia de ventas (y tienen su propia batería desarrollada) así como la implementación de tecnología sencilla y práctica en sus vehículos.