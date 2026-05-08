Las claves para conducir bien si tienes alergia

La primavera es una de las estaciones preferidas de los españoles, aunque para muchos sea una pesadilla por culpa de las alergias. En nuestro país, más de ocho millones de personas sufren algún tipo de alergia, según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Lo que muchos no saben, es que esto al volante puede ser peligroso.

Los molestos síntomas que provoca la alergia puede crear una situación de riesgo al volante, ya que el conductor puede desviar o disminuir su atención de la carretera. Según la DGT, estornudar durante cinco segundos seguidos mientras se conduce a 90 KM/h, implica dejar de prestar atención a la carretera durante más de 125 metros. El organismo del Gobierno da unas claves para conducir si tienes alergia.

Los síntomas de la alergia pueden ser muy peligrosos conduciendo / Freepik

Síntomas de la alergia

Muchos conductores se tienen que enfrentar a los incómodos síntomas de la alergia, como son los estornudos, moqueo o los ojos llorosos. Esta patología supone un gran peligro para la seguridad vial, ya que hay estudios que alertan de que el riesgo de sufrir un accidente de tráfico aumenta en un 30% con conductores alérgicos.

Además, el 50% sufren alteraciones del sueño y el 40% que padecen rinitis sufren somnolencia diurna, lo que también afecta a la seguridad vial. La medicación que se emplea para tratar las enfermedades alérgicas son los antihistamínicos, que incorporan en sus ensamblajes un pictograma que alerta de sus efectos sobre la conducción.

Consejos de la DGT para conducir con alergia

La Dirección General de Tráfico recomienda la utilización de filtros HEPA para tu vehículo, no bajar las ventanillas y activar el sistema de recirculación del aire acondicionado, utilizar gafas de sol y evitar conducir por zonas húmedas y al amanecer.

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Además hay otros consejos que te pueden ayudar para conducir con alergia. Limpia bien el coche después de transportar animales domésticos, ya que el pelaje de los perros y los gatos suele ser bastante alérgico. También no bebas ningún tipo de bebida alcohólica si estás en tratamiento, porque superarás la tasa de alcoholemia permitida y potenciarás el efecto de somnolencia de los medicamentos.