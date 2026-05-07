El Nissan Ariya 2026 actualiza diseño, conectividad y asistentes de conducción

El Nissan Ariya afronta 2026 con una actualización centrada en mejorar la experiencia diaria de uso más que en transformar el coche por completo. La firma japonesa mantiene intacta la base de su SUV eléctrico, pero introduce retoques de diseño, más tecnología a bordo y una revisión del confort de marcha para hacerlo más refinado en carretera.

Nissan Ariya 2026 / xia yuan

Los cambios más visibles están en la parte delantera, ya que el Ariya 2026 estrena una nueva interpretación del frontal con una imagen más limpia y minimalista. También aparecen nuevos diseños de llantas de 19 y 20 pulgadas, además de nuevos colores para la carrocería, entre ellos un tono denominado Plasma Green. Dentro, pequeños cambios prácticos, como la consola central rediseñada para ganar capacidad de almacenamiento, hasta 3,2 litros, y un cargador inalámbrico de 15 W de nueva generación.

La parte tecnológica es la que más peso tiene en esta actualización. El sistema NissanConnect con Google integrado pasa a ocupar un papel vital en el coche y añade funciones pensadas para facilitar la conducción eléctrica diaria. El navegador utiliza Google Maps para calcular rutas teniendo en cuenta el nivel de batería y las paradas de carga necesarias, mientras el coche prepara automáticamente la batería antes de llegar al cargador para optimizar los tiempos de recarga. A eso se suma la aplicación NissanConnect Services, desde la que es posible consultar el estado de la batería, gestionar la carga, activar la climatización o revisar la presión de los neumáticos desde el móvil.

El Nissan Ariya 2026 como base de pruebas para el sistema ProPilot en Japón / Xavier Pérez

El Nissan Ariya también es uno de los modelos sobre los que la marca está desarrollando y afinando en Japón sus sistemas de asistencia a la conducción más avanzados, a través de ProPILOT. En esta evolución de 2026, Nissan busca que la asistencia tenga un funcionamiento más natural y suave, especialmente en tráfico denso y durante viajes largos, apoyándose tanto en la nueva puesta a punto de la suspensión como en una integración más estrecha entre navegación, gestión energética y asistentes electrónicos. Algunas versiones incorporan asistentes adaptativos capaces de ayudar en aceleraciones, frenadas y detenciones en tráfico lento, una función pensada para reducir la fatiga al volante.

Carga bidireccional

La actualización también trae novedades en el sistema de carga, incorporando un cargador bidireccional de 11 kW en corriente alterna compatible con funciones V2L. Eso permite alimentar dispositivos eléctricos externos directamente desde el coche cuando está parado.

Pantalla central del Nissan Ariya 2026 / SEBASTIEN MAUROY

En determinadas versiones, el sistema puede suministrar hasta 3.700 W, una cifra pensada para utilizar aparatos eléctricos fuera de casa o como apoyo energético puntual donde esté permitido. En carga rápida en corriente continua, Nissan anuncia una potencia de hasta 130 kW.

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Nissan no menciona cambios en baterías, potencias o autonomías dentro de esta actualización, al menos en la información facilitada hasta ahora. Tampoco se detallan acabados concretos ni diferencias entre versiones. Es más, la marca todavía no ha detallado si el Ariya 2026 se comercializará en España. En caso de llegar, faltan por conocerse aspectos clave como la gama de motores, las autonomías o los precios. Estaremos atentos a cualquier movimiento de Nissan en nuestro mercado para ampliar la información.