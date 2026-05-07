El mercado de coches de ocasión cae en abril y los coches eléctricos lo cierran con una 'falsa' alegría

Tradicionalmente, el mercado de coches de segunda mano ha ido por delante que el de vehículos nuevos. Se suele hablar de una ratio 2 a 1, es decir, que por cada coche nuevo se venden casi dos usados. Y pese al resultado poco positivo de este mes de abril, esta afirmación se sigue cumpliendo, con matices.

En el cuarto mes del año se han vendido 203.631 unidades de turismos y furgonetas, una cifra que cae un ligero 3,7% en la comparativa anual con especial hincapié en los turismos, que caen un 4,2%. La verdad es que después de varios años de crecimiento bastante rápido y notable, en estos primeros meses de 2026 las ventas de coches de segunda mano se han ralentizado. Pese a que las proyecciones para este 2026 eran positivas, ¿habrá que recalcular el resultado que veamos a final de año?

"Malos resultados"

El presidente de Ancove, Erik Iglesias, habla de "malos resultados" y explica que "se deben a la incertidumbre respecto a las unidades de combustión y a la falta de incentivos y de stock de las unidades más ecológicas". Por un lado, en el mercado de segunda mano hay una fuerte presencia y protagonismo de los coches diésel y gasolina.

Por otro lado, los coches eléctricos e híbridos echufables tienen todavía poca representación. En este mes de abril, los eléctricos usados han conseguido acumular un crecimiento interanual del 60%, un porcentaje que puede despistar, ya que la cuota de mercado de los EV usados no ha llegado ha representar más que un 2% (3.492 unidades) de las ventas, menos de un 5% sumando los PHEV.

Si bien el comportamiento de los coches eléctricos ha mejorado, sigue siendo un pequeño porcentaje del mercado. Algunos motivos son esa falta de stock, que proviene sobre todo de empresas de renting y alquiladoras, e inevitablemente de una falta de confianza hacia estas unidades, especialmente en términos de salud de la batería.

Pierden los coches de entre 2 y 10 años

Además, pese al buen comportamiento de los coches seminuevos, no hay que olvidar que el peso y la demanda de vehículos usados en España tiende a ser hacia los más antiguos. De hecho, en abril han caído las ventas de turismos de entre 2 y 10 años, mientras que los más de una década han conseguido mantenerse ligeramente y los de menos de dos años han incluso crecido en transferencias.

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Y es normal que estos sean los más buscados, que habitualmente salen de la Comunidad de Madrid (una de las que se mantiene en cifras positivas) y se redistribuyen al resto de España. En las grandes capitales, debido a las ZBE, muchos conductores se están deshaciendo de sus vehículos sin etiqueta que, al final, se venden a un precio más económico y pueden ser aprovechados en otras zonas donde las limitaciones al tráfico más contaminante todavía no son tan estrictas.