En el día de hoy Lexus ha presentado mundialmente el nuevo TZ, un SUV premium totalmente eléctrico de seis plazas que explora nuevos horizontes en confort y placer al viajar.

Encarnando la nueva visión de marca Lexus “Discover”, y el compromiso de ser únicos, el TZ está diseñado en torno al concepto de “Driving Lounge”, una combinación de espacio relajado y rendimiento dinámico que ofrece una experiencia de viaje elevada para todos, tanto pasajeros como conductores.

Lexus expande su ofensiva eléctrica con el TZ, su SUV más grande y refinado / Lexus

El concepto Driving Lounge

Dentro del TZ, el énfasis está en un ambiente sofisticado que busca comodidad, tranquilidad y elementos premium. Se trata de un espacio donde Lexus pretende que nos relajemos, disfrutando del viaje aislados de las molestias por ruido de la carretera o del viento.

El diseño de los asientos complementa la apariencia abierta y limpia de la cabina, ofreciendo además un excelente confort y soporte. Tanto los delanteros como los de la segunda fila cuentan con calefacción y ventilación integradas,mientras que en la última fila hay calefacción normal, una característica poco común en SUVs de este tamaño.

Por si fuera poco, el TZ cuenta con asientos tipo Otomano (con reposapiés) para los pasajeros delanteros y de la segunda fila, mientras que se incorpora el sistema de calefacción radiante para calentar las rodillas y piernas del conductor y del pasajero delantero.

El TZ cuenta con asientos tipo Otomano (con reposapiés) para los pasajeros delanteros y de la segunda fila / Jeroen Peeters

El diseño limpio y minimalista de la cabina se refleja en el fino panel de instrumentos que alberga la nueva tecnología Lexus Invisible Tech. Aunque tienen un acabado al ras, los interruptores proporcionan retroalimentación física al operarse.

En el cockpit encontramos una pantalla digital de 12,3 pulgadas para el conductor, y en el centro del salpicadero podremos disfrutar de otra pantalla de infoentretenimiento de 14 pulgadas que cuenta, entre otras cosas, con Spotify integrado.

Con la tercera fila de asientos en su sitio, se dispone de una capacidad de 290 litros en el maletero. Sin embargo, si plegamos la segunda y tercera fila podremos disfrutar de casi 2.000 litros. Desde la marca aún no saben cuáles son las medidas exactas si abatimos únicamente la última fila, pero cuentan que la capacidad rondaría los 1.000 litros.

En el cockpit encontramos una pantalla digital de 12,3 pulgadas para el conductor, y en el centro del salpicadero podremos disfrutar de otra pantalla de infoentretenimiento de 14 pulgadas / Lexus

Presencia de SUV con elegancia y refinamiento

Lexus demuestra su distintivo y contemporáneo estilo de diseño en el amplio exterior del TZ, fusionando la presencia en la carretera con el refinamiento y un aspecto elegante.

Además de llamar la atención por su tamaño (supera los 5 metros de largo), el diseño está detallado para la excelencia aerodinámica que engaña el viento, ayudando a maximizar el potencial de autonomía del vehículo. El TZ tiene un coeficiente de resistencia de 0,27, un logro significativo para un SUV con este tamaño.

El aspecto frontal transmite fuerza y confianza, generando la característica carrocería spindle de Lexus en una masa limpia y unificada. Los gráficos geométricos aportan nitidez y resistencia, mientras que las nuevas luces Lexus Twin-L características presentan elementos distintivos hacia dentro y hacia fuera.

Lexus demuestra su distintivo y contemporáneo estilo de diseño en el amplio exterior del TZ / Lexus

En la parte trasera encontramos también una postura amplia y horizontal gracias a la luz que recorre todo el maletero. Los intermitentes en forma de L -y situados un poco más abajo de lo que nos tienen acostumbrados-, el fuerte tratamiento 3D de la puerta trasera y la forma del parachoques hacen que el TZ sea instantáneamente reconocible como un Lexus.

Las 6 opciones de color incluirán acabados monotonos y bitonos, teniendo como principal el nuevo Verde Gaia.

En la parte trasera encontramos también una postura amplia y horizontal gracias a la luz que recorre todo el maletero / Lexus

Suspensión y dirección trasera dinámica

El sistema de dirección trasera dinámica que incorpora el TZ permite que las ruedas traseras giren hasta cuatro grados, mejorando el trazado a bajas y medias velocidades y contribuyendo a la estabilidad del coche a altas velocidades.

Hasta 540 kilómetros de autonomía

El TZ utiliza una batería de ion de litio con una capacidad de 95,8 kWh, lo que se traduce en un autonomía de hasta 540 km.

Cuenta con un cargador integrado de 22 kW para carga alterna en casa. Adicionalmente, el TZ ofrece una carga rápida de 150 kW con unos tiempos de carga del 10 al 80% CC en unos 35 minutos.

El TZ utiliza una batería de ion de litio con una capacidad de 95,8 kWh, lo que se traduce en un autonomía de hasta 540 km. / Lexus

En cuanto a las motorizaciones, tendremos dos versiones disponibles:

TZ 450e : Con 230KW ( 313 CV ) y capaz de hacer el 0 a 100 en 6,6 segundos .

: Con 230KW ( ) y capaz de hacer el . TZ 550e: Con 300KW (408 CV) y capaz de hacer el 0 a 100 en 5,2 segundos.

En su compromiso por alcanzar un futuro sin accidentes, Lexus culmina la propuesta del TZ con la última evolución del paquete Safety System+, que eleva la seguridad y la eficiencia a un nuevo nivel. El modelo no solo mejora la detección de obstáculos y peligros en cruces mediante su sistema pre-colisión optimizado, sino que introduce un control de crucero adaptativo inteligente capaz de leer el mapa para anticipar frenadas y un innovador modo Eco Run, que utiliza la aerodinámica del vehículo precedente para ahorrar energía.

Junto a una asistencia de cambio de carril más fluida, este arsenal tecnológico reafirma al TZ como un referente en conducción asistida, garantizando una experiencia tan segura como eficiente y cómoda en cualquier trayecto.

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El Lexus TZ abrirá sus pedidos en octubre de este año, y, aunque todavía se desconoce su precio, desde la marca esperan que antes de terminar el año ya se puedan ver algunos de estos modelos por las carreteras españolas.