Mercedes-Benz pone precio y abre pedidos para el nuevo Clase C eléctrico

El Mercedes-Benz Clase C eléctrico ya tiene precio en España y también fecha aproximada para sus primeras entregas. Después de la presentación internacional a la que asistió Neomotor en Portugal hace apenas unas semanas, la marca alemana acaba de abrir los pedidos de su nueva berlina eléctrica y ha confirmado parte de la información que todavía faltaba por conocer.

Mercedes Benz Clase C Eléctirco / Mercedes-Benz

La gama arrancará con el Clase C 400 4MATIC, disponible desde 69.800 euros. Su producción comenzará en junio en la planta húngara de Kecskemét y las primeras unidades llegarán a partir de septiembre. Mercedes también avanza que más adelante habrá versiones de acceso con mayor autonomía y sin tracción integral, un detalle importante porque deja claro que el modelo todavía tiene margen para ampliar la oferta.

En Faro ya quedó claro que el nuevo Clase C no iba a ser una simple adaptación eléctrica del modelo actual. La carrocería abandona parte de la clásica silueta de berlina de tres volúmenes para acercarse más a un perfil coupé, con una línea mucho más fluida y una trasera inspirada en los GT de la marca. Ahora, con la apertura de pedidos, empiezan a aparecer las cifras que ayudan a entender hacia dónde quiere llevar Mercedes-Benz este coche.

Mercedes Benz Clase C Eléctirco / Mercedes-Benz

La marca habla de hasta 751 kilómetros de autonomía WLTP en la versión ya disponible para reserva, aunque en la información técnica también menciona una cifra máxima de 762 kilómetros WLTP dependiendo de la configuración. En cualquier caso, el mensaje es el mismo: el Clase C eléctrico busca competir más por capacidad para viajar que por aceleraciones o artificios tecnológicos.

También mejora ligeramente el dato de recarga rápida conocido durante la presentación. Mercedes-Benz asegura ahora que puede recuperar hasta 325 kilómetros en 10 minutos, apoyándose en una arquitectura de 800 voltios y en una batería con 94 kWh útiles que admite potencias de hasta 300 kW.

Más confort y tecnología

La otra gran novedad está en el interior, con protagonismo absoluto para el nuevo MBUX Hyperscreen de 39,1 pulgadas, acompañado por el sistema operativo MB.OS, que permitirá actualizaciones remotas para seguir añadiendo funciones con el paso del tiempo.

Interior del Mercedes Benz Clase C Eléctirco / Mercedes-Benz

También se ha trabajado mucho en el confort, al incorporar una bomba de calor multifuente que, según la marca, mejora la climatización en invierno reduciendo además el consumo energético. También aparecen asientos eléctricos con masaje, ventilación y sonido 4D integrado.

Interior del Mercedes Benz Clase C Eléctirco / Mercedes-Benz

Entre los detalles más llamativos está el techo panorámico Sky Control, que integra 162 estrellas iluminadas y cambia de color según la iluminación ambiental elegida. Es uno de esos elementos que buscan reforzar la sensación de coche tecnológico y premium sin caer únicamente en el recurso de las pantallas. Por supuesto, la marca también pone el foco en el aislamiento acústico y en la calidad percibida. Incluso menciona un interior vegano certificado y nuevos acabados en cuero Nappa.

Un eléctrico pensado para viajar

Más allá de la potencia o las prestaciones puras, el nuevo Clase C eléctrico parece planteado como una berlina para recorrer muchos kilómetros con comodidad. La suspensión neumática Airmatic, la dirección trasera de 4,5 grados y un radio de giro de 11,2 metros apuntan en esa dirección. En asistentes de conducción aparecen sistemas como Distronic, Pre-Safe o MB.Drive Assist Pro, aunque Mercedes-Benz todavía no ha detallado qué equipamiento será de serie y cuál quedará reservado a opciones o paquetes adicionales.

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Mercedes Benz Clase C Eléctirco / Mercedes-Benz

Lo que sí queda claro es que la Mercedes-Benz quiere convertir al Clase C eléctrico en uno de los pilares de su transición hacia la movilidad eléctrica. Después de décadas siendo uno de sus modelos más reconocibles y exitosos, esta nueva generación deja atrás definitivamente la combustión para entrar en una etapa completamente distinta.