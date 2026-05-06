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Zeekr X9 by Mansory: la primera colaboración del preparador alemán con una marca china

Mansory no ha modificado el motor del Zeekr X9, que gracias a su sistema híbrido enchufable ya entrega más de 1.300 CV de potencia.

Mansory ha puesto a punto el Zeekr X9.

Mansory ha puesto a punto el Zeekr X9. / Mansory

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
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Las colaboraciones de Mansory con las marcas europeas de lujo y altísima gama (Audi, Mercedes-Benz, Rolls Royce...) han dado siempre lugar a grandes vehículos con diseños extremos e increíbles mejoras técnicas.

Ahora, el preparador de lujo alemán por excelencia ha decidido mirar más allá de los confines europeos y apostar por una marca china. No en vano estuvo presente en el pasado China Auto Show 2026 en Pekín. La escogida para la ocasión ha sido Zeekr y el modelo, el Zeekr X9, un enorme SUV de lujo de casi 5,3 metros de largo que también enseñó en el mismo salón.

Con 'puertas suicidas'

Lo que quizás más llame la atención de esta preparación son las que Mansory llama 'puertas suicidas', que hay requerido un gran trabajo estructural y de adaptación del chasis del coche. Obviamente lleva un kit de carrocería en fibra de carbono que se deja ver en varios detalles, como los retrovisores, además de paragolpes deportivos, un capó mucho más agresivo y guardabarros ensanchados. En la parte trasera domina un gran alerón y obviamente el logo iluminado de Mansory.

Zeekr X9 by Mansory

Zeekr X9 by Mansory / Mansory

El interior del coche es puro lujo. Está revestido de cuero blanco impoluto con algún detalle ennegro y destacan especialmente los asientos, sobre todo los de los pasajeros de atrás, que se convierten en verdaderos butacones. Como detalles hay molduras de carbono, más logos del preparador alemán y en cada panel de cada una de las cuatro puertas un detalle perforado que representa una zona del globo importante para Zeekr.

Zeekr X9 by Mansory

Zeekr X9 by Mansory / Mansory

Zeekr X9 by Mansory

Zeekr X9 by Mansory / Mansory

Zeekr X9 by Mansory

Zeekr X9 by Mansory / Mansory

Otra modificación novedosa no solo para este coche, sino en el seno de Mansory, son las llantas. Es un nuevo diseño, el FT.19, ed 24 pulgadas, y están desarrolladas específicamente para este tipo de SUVs de gran tamaño y rendimiento.

Zeekr X9 by Mansory

Zeekr X9 by Mansory / Mansory

¿Cuánto costará?

Mecánicamente, Mansory ha decidido dejar el Zeekr X9 como está, con sus casi 1.400 CV de potencia gracias a un sistema híbrido enchufable. Pese a su gran tamaño es capaz de hacer el 0 a 100 km/h en unos 3 segundos. Eso sí, se le ha instalado un sistema de escape con válvulas activas para potenciar el sonido del motor.

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Zeekr X9 by Mansory

Zeekr X9 by Mansory / Mansory

Obviamente, este Zeekr X9 by Mansory no tiene un precio fijo en la web, pero viendo otras preparaciones, se pueden esperar que supere tranquilamente el umbral de los 140.000 euros.

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