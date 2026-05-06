Así son las dos personalidades del Lotus Emeya eléctrico

El Lotus Emeya reorganiza su gama pudiendo elegir entre dos escalones de potencia, además de cinco acabados distintos, con enfoques que van desde el gran turismo más confortable hasta versiones claramente orientadas a la conducción deportiva.

Lotus Emeya / Lotus

Todos los Emeya mantienen la misma base técnica, con dos motores eléctricos y tracción total, aunque el salto entre ambas configuraciones cambia bastante el carácter del coche. Los Emeya 600 desarrollan 612 CV (450 kW), mientras que los Emeya 900 alcanzan 918 CV (675 kW), una cifra que coloca al modelo entre las berlinas eléctricas más potentes del mercado.

La estructura de gama deja claro qué busca cada versión. El acceso en España lo marca el Emeya 600 GT, ya que el Emeya 600 básico no se comercializa en nuestro país. Este acabado incluye asistentes como Highway Assist, paquete de aparcamiento, llantas de 21 pulgadas y frenos con pinzas de seis pistones.

Por encima aparece el 600 GT SE, que añade un planteamiento más orientado al confort y la tecnología. Incorpora techo de cristal inteligente, portón manos libres e iluminación ambiental configurable.

Lotus Emeya / Lotus

El siguiente escalón es el 600 Sport SE introduce elementos pensados para reforzar la parte dinámica, como el Lotus Dynamic Handling Pack y distintos componentes de aerodinámica activa, entre ellos el alerón trasero, el difusor y el air dam delantero. También suma asientos con masaje y ventilación, además del cierre de puertas soft-close.

La parte más prestacional de la gama llega con los Emeya 900. El 900 Sport combina los 918 CV con una transmisión de dos velocidades, además del mismo paquete dinámico y un interior específico con materiales técnicos.

Por encima queda el 900 Sport Carbon, la versión más alta de la gama. Añade elementos de carbono tanto en el exterior como en el habitáculo y mantiene el enfoque deportivo junto a la aerodinámica activa.

Lotus Emeya / Lotus

Las prestaciones cambian de forma notable entre ambas mecánicas. El Emeya 600 acelera de 0 a 100 km/h en 4,15 segundos y alcanza 250 km/h, mientras que el Emeya 900 reduce el 0 a 100 hasta 2,78 segundos, aunque mantiene la misma velocidad máxima.

Más allá de las cifras de aceleración, Lotus pone el foco en el uso diario y en los viajes largos. El Emeya anuncia hasta 610 km de autonomía WLTP y utiliza una arquitectura eléctrica de 800 voltios, capaz de cargar del 10% al 80% en unos 14 minutos en condiciones óptimas y con cargadores de alta potencia. Ese sistema de carga rápida es una de las claves del modelo, especialmente en un coche pensado para combinar prestaciones muy altas con un planteamiento de gran turismo.

Lotus mantiene en el Emeya un diseño marcado por la aerodinámica activa y por el concepto que la marca define como “porosidad”, con conductos y soluciones que permiten que el aire atraviese partes de la carrocería en lugar de limitarse a rodearla.

Interior del Lotus Emeya / Lotus

Dentro, el planteamiento mezcla materiales lujosos con equipamiento tecnológico. Elementos como los asientos con masaje y ventilación o el sistema de sonido firmado por KEF buscan reforzar ese uso más cómodo y cotidiano del coche.

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Los precios arrancan en 110.690 euros para el Lotus Emeya 600 GT y llegan hasta 164.590 euros en el Emeya 900 Sport Carbon.