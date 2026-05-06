¿Por qué los coches en China tienen luces azules?

Circular por las calles de China, especialmente de ciudades grandes como Beijing (Pekín) o Shànghai, despierta, cuanto menos, una enorme curiosidad. Empezando por marcas y modelos de coches completamente desconocidos (y no pocos) y acabando por reglas no escritas o no compartidas con Europa, como el uso del claxon.

Hay un elevado número de vehículos, coches, ciclomotores y bicicletas; en circulación por las ciudades chinas. Y pese a todos comparten el uso de luces, decoraciones y otros motivos entre sí, hay un tipo de coches que tiene una características particular: las luces azules. Para según qué ojos, verdosas. O puede que turquesas.

Aviso: conducción autónoma activada

Los turismos que tienen entre sus luces, traseras o delanteras, unos pilotos de color azulado son aquellos que disfrutar de la llamada conducción autónoma, en este caso, de nivel L2 avanzado. Cuando esta luz azul está encendida, indica que el vehículo está utilizando en ese momento funciones de conducción asistida inteligente (como el piloto de navegación, el control de crucero adaptativo, etc.).

Muchos de los coches del Pekin Auto Show 2026 tenían estas luces azules. / .

Al activar estos pilotos, que sirven como una suerte de tarjeta identificativa, el resto de vehículos y de peatones puede saber que el coche se encuentra en modo de conducción inteligente. Al recibir esta información, se espera que el resto de usuarios de la vía sea consciente de que han de extremar las precauciones y, si pueden deben ceder el paso a dicho vehículos. Del mismo modo, se recomienda mantener siempre la distancia de seguridad con los vehículos que circulen con estas luces azules encendidas (de hecho, esta norma se suele cumplir).

¿Qué nivel de conducción autónoma está aprobado en China?

Por el momento, el nivel de conducción autónoma permitido en China es el L2, avanzado en el caso de algunos fabricantes. Se considera de nivel 2 la conducción automatizada parcial, que combina control lateral y longitudinal de la circulación.

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Se concedieron licencias a principios de este año a algunos fabricantes y en algunas zonas, como en Beijing, para el nivel L3, pero se están endureciendo algunas de las normas relacionadas a la obtención de ese nivel de conducción. Del mismo modo, se está trabajando en el nivel L4 y ha habido despliegue de algunos vehículos tipo robotaxi, pero en zonas muy limitadas y controladas.