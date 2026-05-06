Citroën ë-C3: Un eléctrico para el pueblo

Citroën entra de lleno en la democratización del vehículo eléctrico. Lo hace con el C3, y es que el precio es, sin duda, su argumento más fuerte, ya que con las ayudas y promociones, el Citroën ë-C3 de 30 kWh en su acabado You es de 11.700 euros. Un precio que va a hacer temblar a la competencia asiática.

Citroën ha sabido darle al nuevo ë-C3 un aspecto moderno y juvenil, muy lejos de la etiqueta que tenía de coche barato y espartano. Luce una silueta crossover con formas rectilíneas, con unas dimensiones de 4.02 metros de largo, 1.76 de ancho y 1.57 de alto, con una batalla de 2.54 metros y una altura libre al suelo de 16.3 centímetros.

Citroën ha sabido darle al nuevo ë-C3 un aspecto moderno y juvenil / R.R.

Si entramos, en su interior encontramos un salpicadero sencillo para ajustar al máximo los costes. No lleva el cuadro de instrumentación habitual, ya que los sustituye por una especie de “Head up display” que va incrustado en el propio salpicadero, que deja la información alta, limpia y fácil de leer. Utiliza materiales blandos, aunque también utiliza plásticos duros, pero la sensación es de que estamos en un vehículo amplio, y eso se agradece para el día a día.

En términos de espacio, las plazas delanteras aprovechan bien la altura de la carrocería, ofreciendo una posición de conducción elevada. Detrás, el espacio es razonable para adultos y el maletero ofrece una cifra competitiva de 310 litros, suficiente para la carga diaria o una compra semanal.

En su interior encontramos un salpicadero sencillo para ajustar al máximo los costes / R.R.

La mecánica es directa y sencilla. Se basa en un motor eléctrico delantero, que desarrolla una potencia de 113 CV. Este propulsor se puede combinar con dos baterías. Una de 30 kWh y que en Citroën denominan “Urban Range”, y otra más grande, de 44 kWh.

La primera de ellas prioriza el coste y uso realista diario. Todos los estudios apuntan a que diariamente, cualquier conductor realiza con su vehículo una media de unos cincuenta kilómetros, entre ir al trabajo, a buscar a los niños al colegio o a irnos de compras. Ofrece una autonomía de unos doscientos kilómetros, por lo que podríamos utilizar el vehículo unos tres días seguidos sin necesidad de recargarlo.

La segunda batería nos permite viajes cortos y periurbanos, con un poco más de desahogo, ya que nos ofrece una autonomía de hasta 320 kilómetros.

En lo que a recarga de la batería se refiere, en el caso de las de 30 kWh, permite una carga rápida en corriente continua de hasta 30 kW, con lo que cargaremos del 20 al 80% en unos treinta y seis minutos.

Citroën ha logrado crear un vehículo urbano eléctrico barato capaz de hacer frente a la oleada de modelos orientales / Citroën

Tuvimos la oportunidad de probar el vehículo por las calles de Marsella, una ciudad con calles muy estrechas y un tráfico muy denso. Un entorno urbano en donde superar los cincuenta kilómetros por hora es toda una odisea. La proliferación de semáforos se convierte en un aliado de la batería, ya que podemos recargarla con frecuencia en las fases de frenado y deceleración.

El chasis busca la suavidad de conducción en el entorno urbano. La suspensión está pensada para filtrar badenes y asfaltos rotos, y en Marsella es una norma muy común. Es un entorno en donde la batería de 30 kWh cumple a la perfección, pero si nos metemos en autopista, ahí sufre más, dejando claro que su hábitat natural es la ciudad.

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