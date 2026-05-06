Coches
¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en abril de 2026
Te detallamos cuáles fueron los 5 vehículos eléctricos favoritos de los conductores españoles en el cuarto mes del año
Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) alcanzan en abril las 24.961 unidades, un aumento del 44,3% respecto al mismo mes de 2025. La cuota de mercado de los vehículos electrificados este cuarto mes se sitúa en 19,7%, cerca de 5 puntos porcentuales por encima de abril de 2025. En el acumulado del año, estos vehículos registran un crecimiento del 55%, con 93.588 unidades vendidas y el 19,3% del mercado.
Respecto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), aumentan un 27,6% en abril, con un total de 79.759 unidades y representando el 62,8% del mercado total.
Estos han sido los 5 vehículos eléctricos más vendidos en abril de 2026:
1.Toyota C-HR+
En el mes de abril, el vehículo eléctrico más vendido fue el Toyota C-HR+, con 831 matriculaciones.
2.BYD Dolphin Surf
En segundo lugar se encuentra el BYD Dolphin Surf, con 544 matriculaciones.
3.Kia EV3
Cerrando el podio. el Kia EV3 tuvo 427 matriculaciones en el mes de marzo.
4.Renault R5
El Renault R5, en cuarto lugar, tuvo 376 matriculaciones.
5.Changan Deepal S05
El Changan Deepal S05, en quinto lugar, tuvo 335 matriculaciones.
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