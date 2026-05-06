¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en abril de 2026

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) alcanzan en abril las 24.961 unidades, un aumento del 44,3% respecto al mismo mes de 2025. La cuota de mercado de los vehículos electrificados este cuarto mes se sitúa en 19,7%, cerca de 5 puntos porcentuales por encima de abril de 2025. En el acumulado del año, estos vehículos registran un crecimiento del 55%, con 93.588 unidades vendidas y el 19,3% del mercado.

Respecto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), aumentan un 27,6% en abril, con un total de 79.759 unidades y representando el 62,8% del mercado total.

Estos han sido los 5 vehículos eléctricos más vendidos en abril de 2026:

1.Toyota C-HR+

Toyota C-HR+ / Toyota

En el mes de abril, el vehículo eléctrico más vendido fue el Toyota C-HR+, con 831 matriculaciones.

2.BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin / BYD

En segundo lugar se encuentra el BYD Dolphin Surf, con 544 matriculaciones.

3.Kia EV3

Kia EV3 / Kia

Cerrando el podio. el Kia EV3 tuvo 427 matriculaciones en el mes de marzo.

4.Renault R5

Renault R5 / Renault

El Renault R5, en cuarto lugar, tuvo 376 matriculaciones.

5.Changan Deepal S05

Changan Deepal S05 / Changan

El Changan Deepal S05, en quinto lugar, tuvo 335 matriculaciones.