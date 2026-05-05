El Renault Clio añade una versión GLP con casi 1.500 km de autonomía

El nuevo Renault Clio amplía su gama de motores con una nueva versión que ofrece costes de uso muy contenidos sin renunciar a un cambio automático. Se trata de la variante Eco-G 120, que corresponde a una mecánica bifuel de gasolina y GLP que se suma a las opciones ya disponibles en el catálogo.

Renault Clio Techno Eco-G 120 con cambio EDC / Renault

Esta última propuesta combina una gran autonomía y un gasto de carburante moderado. El sistema utiliza dos depósitos independientes, uno de gasolina y otro de GLP, que juntos permiten alcanzar hasta 1.450 km de autonomía, lo que marca una gran diferencia en su segmento y puede resultar útil para quienes hacen muchos kilómetros o buscan espaciar al máximo las paradas en las gasolineras.

Respecto al anterior Eco-G 100, este nuevo motor turbo de tres cilindros y 1.2 litros es más potente y desarrolla 120 CV y 200 Nm de par, lo que supone un incremento de 20 CV y 30 Nm. También crece la capacidad del depósito de GLP, que pasa de 40 a 50 litros, mientras que el de gasolina se mantiene en 39 litros. El consumo parte de 6,5 l/100 km en GLP con emisiones desde 105 g/km de CO2, mientras que en modo gasolina se sitúa en 5,4 l/100 km y 122 g/km. A esto se suma un 0 a 100 km/h en 9,8 segundos.

Motor del Renault Clio Techno Eco-G 120 con cambio EDC / Renault

Pero más allá del consumo o la autonomía, la gran ventaja del GLP es el precio al que se vende. Se trata de un combustible que de media no supera el euro por litro, y que ahora, con todas las complicaciones del estrecho de Ormuz y demás, está en en 1,03 euros. Esto supone un ahorro notable al cabo de un año en carburante para el usuario.

Pero no todo podían ser buenas noticias con este modelo, que peca de tener el maleteo más pequeño de toda la gama, con El maletero en esta versión se queda en 215 litros debido a la instalación del pedósito de GLP, frente a los 309 litros de las versiones de motor de combustión o los 260 de los híbridos.

Cambio automático

Una de las claves de esta versión es la incorporación del cambio automático EDC de doble embrague, que hasta ahora no estaba disponible en esta configuración bifuel. Este sistema busca ofrecer transiciones rápidas entre marchas sin interrupción de par, algo que se traduce en una conducción más suave, especialmente en ciudad o tráfico denso.

El conductor también puede intervenir mediante levas en el volante, lo que añade un punto de control cuando se busca una conducción más directa. En conjunto, el Clio Eco-G 120 intenta equilibrar comodidad y facilidad de uso con un planteamiento práctico.

Sistema de propulsión del Renault Clio Techno Eco-G 120 con cambio EDC / Renault

El uso de GLP, además, tiene un argumento económico claro: el precio del combustible ronda 1 euro por litro, lo que puede reducir el gasto frente a la gasolina en determinados escenarios. Renault apoya esta solución en una tecnología que lleva más de 15 años desarrollando dentro del grupo.

Gama, precios y lanzamiento

El Renault Clio Eco-G 120 EDC todavía no tiene precio oficial para España, pero la nota de prensa internacional habla de un precio "desde" de 21.900 euros, e incluso habla de una cuota 220 euros al mes, en la versión Evolution. Eso significa que el precio es similar al TCe 115 EDC equivalente, lo que deja la elección más en función del uso que le vaya a dar el cliente, que en el coste del vehículo. Ahora toca esperar por ver si se confirma la misma oferta para España.

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La gama del Clio sigue estructurándose en tres opciones: este nuevo bifuel, el TCe 115 con cambio manual o automático desde 18.900 euros, y el híbrido E-Tech 160 CV desde 23.269 euros. Los pedidos se han abierto hoy 5 de mayo, y las primeras entregas previstas a lo largo del verano.