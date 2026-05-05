A partir de julio, todos los vehículos que salgan de fábrica deberán tener la preinstalación para contar con un alcoholímetro

La Unión Europea aprobó hace unos años un paquete de medidas para reducir la siniestralidad en carretera. En la lista se encontraban una serie de tecnologías que ayudan a reducir el impacto del factor humano en los accidentes de tráfico. Por ejemplo, la lista de asistentes al conductor que, entre otras cosas, limitan la velocidad, avisan de cambios involutarios de carril y similares.

En julio de 2024 fue obligatorio que todos los coches de nueva homologación contaran con toda la lista de dispositivos de seguridad activa del Reglamento General de Seguridad. Y este año, también el 7 de julio, deben ser todos los coches nuevos que se matriculen y, además, se afinan algunas de estas tecnologías.

La interfaz para el alcolock, más extendida

Uno de los cambios está relacionado con la instalación de los alcoholímetros de arranque, también conocidos como alcolock. Si bien ya en 2024 todos los coches de nueva homologación debían contar con una interfaz genérica para poder colocar estos aparatos en caso de que la legislación nacional así lo requiriera, a partir de este mes de julio todos los coches que salgan de fábrica deberán contar con esta interfaz.

Este alcoholímetro, obligatorio desde 2022 en los vehículos de transporte de pasajeros, también está presente en los turismos de los conductores reincidentes de conducir bajo los efectos del alcohol en algunos países, entre ellos España o Italia, pero también Finlandia, Francia, Polonia, Suecia, Bélgica, Dinamarca o Lituania. Su funcionamiento es muy simple: el conductor sopla en un alcoholímetro conectado al sistema de arranque del coche y si detecta una tasa de alcohol superior a lo permitido, el vehículo no se pondrá en marcha.

Funcionamiento del alcolock. / DGT

El sutil pero importante cambio de las medidas de la UE para este 2026 para que todos los vehículos deban tener una interfaz que permita la instalación de un alcolock acerca cada vez más la posibilidad de que su uso se extienda de manera general a todos los conductores, privados y profesionales.

La caja negra ahora registrará emisiones

Otros ADAS que deben ser aún más afilados durante la conducción son los sistemas de frenada automática, que ahora tienen que mejorar en la detección de ciclistas y peatones; el llamado detector de fatiga, que ahora deberá contar con aún más sensores que monitoreen el estado del conductor; y el asistente de velocidad inteligente (ISA), que deberá detectar de manera más precisa las señales de tráfico.

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Aunque lleva siendo obligatoria desde 2024, como tantos otros sistemas, también se modifican los datos que recopila la 'caja negra' que incorporan los coches nuevos en caso de accidente. A partir de julio de este año, el Registrador de Datos de Eventos estará instalado de serie en todos los vehículos que salgan de fábrica, incluidos camiones y autobuses como novedad, será más preciso en la recogida de datos y, además, también incluirá información sobre emisiones.