Ora 5, el SUV de acabado premium con aire alemán con el que la china GWM aterrizará en España

A lo largo de este año y del que viene va a haber un gran despliegue de nuevas marcas de origen chino que, en sus planes de conquista de Europa, España juega un papel clave. Así, a lo largo de los próximos meses, se irán sucediendo una serie de presentaciones y anuncios de nuevos coches que van a tensionar aún más mercado. Sobre todo porque apuntan a segmentos populares (es decir, con bastante sobrerrepresentación) y ofrecen unos precios muy competitivos.

Uno de estos modelos va a ser el GMW Ora 5, un SUV compacto chino que promete mucho. Lo primero que llama la atención es su diseño: líneas suaves, fluidas y poco estridentes, pero muy reconocibles. Y es que, como comúmente se dice, los chinos ya han aprendido. Lejos queda esa estética que chocaba con los estándares europeos: ahora ya saben qué gusta en Europa y cómo ofrecerlo.

GWM Ora 5. / GWM

Y más en el caso de GWM, que tenía sede directa (cerró en 2024) y un centro de diseño en Múnich. Actualmente, Great Wall Motors vende en Alemania, Reino Unido, Suecia, Bulgaria e Irlanda. España es el siguiente paso, junto con Italia y Polonia, detrás de los que vendrán otros mercados como Francia.

Obviamente, el interior también es su punto fuerte. Minimalista, pero plagado de detalles que lo diferencian de otros SUV compactos del mercado. Es y será de celebrar que cuenta con bastante botonería física, un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla para manejar el sistema de infoentretenimiento, con sistema inteligente de control por voz, de 14,6 pulgadas. En el interior también destacan funcionalidad como puestos de recarga inalámbrica de 50 W y ventilación integrada.

GWM Ora 5: térmico, híbrido y eléctrico

El GMW Ora 5 mide 4,47 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,64 de alto. El maletero declara poco más de 360 litros de capacidad, una cifra que no es de las más altas del segmento. No obstante, si le queda algo de naturaleza china a este SUV, se puede esperar una muy buena habitabilidad interior, en especial en las plazas traseras. La distancia entre ejes es de 2,72 metros.

GWM Ora 5. / GMW

Lo más interesante será, sin duda, su oferta mecánica. Empezará por una térmica tradicional con 160 CV. Le seguirá quizás la que a más público consiga convencer, con un sistema híbrido convencional de 220 CV de potencia conjunta que declara un consumo de 5,1 litros/100 km. La oferta la cierra una versión eléctrica de unos 200 CV y una batería de 58,3 kWh, que declara una autonomía de unos 430 kilómetros, una cifra bastante digna pero no sobresaliente.

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GWM Ora 5. / GMW

Obviamente, este SUV cuenta con un completo sistema de asistentes al conductor, además de acceso sin llave, asientos ventilados y calefactados para conductor y copiloto, portón eléctrico trasero y faros LED. Las llantas son de 18 pulgadas la estructura de la carrocería es tipo jaula, para mejorar la resistencia ante los impactos y la rigidez del chasis. Ahora solo falta saber cuál será el precio para España del nuevo GWM Ora 5, un factor del que, inevitablemente, dependerá su éxito ante sus competidores europeos.