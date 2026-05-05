Este es el E2, el coche que Geely fabricará en España en la planta de Ford en Almussafes

La posible entrada de Geely en parte de la planta de Ford en Almussafes ha colocado bajo el foco a un modelo que hasta ahora apenas se conocía fuera de China, pero que puede llegar a ser muy importante en Europa y España si acaba ligado al proyecto valenciano. Se trata del Geely E2, conocido como Geely EX2 en otros mercados, un eléctrico urbano que apunta justo al tipo de coche más demandado en este segmento: compacto, accesible y funcional para el día a día.

Geely EX2 / RODOLFO BUHRER

El E2 mide unos 4,13 metros de longitud, y luce un diseño que no busca llamar la atención con líneas agresivas, sino transmitir una imagen amable y juvenil, con ópticas redondeadas y una carrocería de formas suaves. Pese a ser muy compacto, el espacio disponible en el interior es sorprendente para los ocupantes y, además, alberga un maletero trasero de hasta 375 litros, junto a un frunk delantero de 75 litros que puede servir para guardar cables de carga o pequeños bultos.

En cuanto a diseño, el habitáculo sigue una fórmula bastante habitual en los eléctricos chinos: salpicadero limpio, mandos reducidos y protagonismo absoluto de las pantallas. En las versiones conocidas del EX2 aparece un panel central de 14,6 pulgadas y una instrumentación digital de 8,8 pulgadas.

Geely EX2 / RODOLFO BUHRER

La versión del EX2 que más sentido tendría para Europa monta un motor eléctrico de 114 CV y 150 Nm de par. Va asociado a una batería LFP de 39,4 kWh, que le otorga una autonomía de hasta 325 kilómetros WLTP. Es una cifra razonable para un modelo urbano, aunque no es de las mejores del segmento. Se enfoca más a desplazamientos diarios y recorridos urbanos e interurbanos de media distancia.

Algo a tener en cuenta es que tiene tracción trasera, lo que ayuda a mejorar la maniobrabilidad, con cerrados giros en ciudad. En un coche de 4,13 metros, esa agilidad tiene más valor real que una aceleración brillante.

Por lo que respecta a la carga, el EX2 anuncia que pasa del 30 al 80% en 21 minutos con corriente continua. Para un uso diario, lo más lógico será cargarlo en casa o en el trabajo, pero esa capacidad puede resolver viajes puntuales sin convertir cada parada en una espera excesiva.

En otros mercados, la gama se articula en versiones EX2 PRO y EX2 MAX, ambas con motor eléctrico, transmisión automática, tracción trasera, 114 HP y 150 Nm. También se cita una autonomía de hasta 395 kilómetros NEDC, aunque esa medición no puede compararse directamente con el ciclo WLTP europeo.

Interior del Geely EX2 / RODOLFO BUHRER

El EX2 es un modelo con un precio súper competitivo en China, pero Europa la homologación, equipamiento, red comercial, costes industriales y posible producción local pueden cambiar mucho el precio final. Si Geely logra mantenerlo en una franja realmente accesible, puede convertirse en un rival incómodo para eléctricos urbanos ya asentados o a punto de llegar.

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Por ello es crucial la operación de Almussafes. Si el modelo se fabricase en la planta valenciana, dejaría de ser solo otro eléctrico chino para Europa y pasaría a tener impacto directo en la industria española. Para Geely, sería una vía de entrada con más músculo y menos costes en el continente, y para el comprador, un coche batato y ‘español’.