Los coches electrificados cogen impulso en abril y esta vez son los eléctricos puros los que lideran el crecimiento

Los híbridos enchufables han sido la motorización que más ha crecido entre el año pasado y estos primeros meses de 2026. No obstante, este mes de abril ha cerrado las matriculaciones de las llamadas fuentes de energía alternativas con los vehículos eléctricos puros a la cabeza.

Centrándonos solo en los turismos, el mercado general de energías alternativas (BEV, PHEV, HEV y gas) ha aumentado sus matriculaciones en un 26,7% respecto al mes de abril del año pasado, con un total de 77.271 unidades. Esto significa que 7 de cada 10 coches vendidos este mes equipa uno de estos motores, también llamados de emisiones reducidas.

Los coches eléctricos ganan este mes

Obviamente, los híbridos autorrecargables, también conocidos como los híbridos tradicionales, siguen siendo la opción más vendida, por delante incluso de los coches de gasolina y diésel. En abril, representan un 47% de la cuota del mercado total. En el acumulado del año ya van más de 193.000 coches híbridos vendidos. No es de extrañar, ya que estos coches tienen la etiqueta Eco de la DGT, lo que permite circular por zonas de bajas emisiones son problemas, y sí muestran por norma general una reducción de los consumos de combustible, al mismo tiempo que son más baratos respecto a otras opciones más electrificadas.

No obstante, es de destacar en este mes de abril el crecimiento de los coches 100% eléctricos. Con más de 9.700 unidades matriculadas, el crecimiento interanual es del 42,8% y el del acumulado de 2026, del 41,9%. De hecho, son los que lideran la subida en las comparativas este mes. Una mayor oferta de modelos eléctricos y una tímida bajada de los precios de este tipo de turismos, al mismo tiempo que se han ido endureciendo las normas de circulación para los vehículos sin etiquetas Eco y Cero, favorece poco a poco la penetración de estos motores en el mercado.

Les siguen los PHEV, un tipo de motor que lleva una temporada en tendencia positiva. Este mes de abril se han matriculado 13.035 híbridos enchufables, un 42,3% más que en 2025, y llevan ya 48.775 unidades matriculadas a lo largo de este año, lo que muestra un crecimiento del 64,3%. La popularidad que han ido ganando estos coches tiene un principal motivo detrás: la gran mayoría de modelos ya lucen la etiqueta Cero de la DGT, como sifueran eléctricos, pero pueden recorrer largas distancias sin tener que preocuparse por buscar un punto de recarga, uno de los principales problemas que señalan los conductores como barrera para dar el salto al coche eléctrico.

¿Qué coche lidera en cada mercado?

El Tesla Model 3 sigue siendo el eléctrico más vendido de lo que va de 2026, con más de 2.500 unidades vendidas. En lo que se refiere a los PHEV y también los eléctricos de autonomía extendida, la opción favortia de los conductores españoles este año es el BYD Seal U, con más de 3.500 unidades matriculadas.

Respecto a los híbridos tradicionales, el coche elegido es el Toyota Corolla, un modelo que también suele estar presente en el ranking de los coches más vendidos, en general, del año.