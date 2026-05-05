Este Bugatti W16 Mistral se inspira en un insecto ¿Adivinas cuál?

Bugatti añade una nueva pieza a su programa Sur Mesure con el Bugatti W16 Mistral ‘Fly Bug’, un encargo único que continúa una serie de cuatro coches que tratan de trasladar al automóvil formas y colores del mundo natural. En este caso, la referencia es la libélula, una insólita inspiración que condiciona tanto el acabado exterior como el tratamiento del habitáculo. De eeste modo el ‘Fly Bug ‘se suma al Veyron Grand Sport Vitesse ‘Hellbug’, Chiron ‘Hellbee’ y Divo ‘Lady Bug’, que comparten ese hilo conductor inspirado en pequeños animales.

Bugatti Mistral Sur Mesure Fly Bug / Bugatti

El rasgo más reconocible del coche está en su carrocería, con un diseño que desarrolla un patrón de elipses que se extiende por toda la superficie, con una intensidad creciente hacia la zaga y que se difumina en las tomas de aire. Con esto se busca generar profundidad visual. Ese trabajo tiene cierta conexión con los encargos anteriores del mismo cliente: los motivos geométricos del Divo ‘Lady Bug’, formados por unas 1.600 piezas, hasta la interpretación más peculiar del Chiron ‘Hellbee’.

El color también juega un papel clave. La carrocería estrena el tono ‘Dragonfly Blue’, desarrollado específicamente para este coche. Cambia entre azul y turquesa según la luz y el ángulo, una variación que intenta replicar el efecto de las alas de la libélula. Este mismo color se traslada a las llantas, con un ajuste lo más preciso posible pese a las diferencias de materiales.

Bugatti Mistral Sur Mesure Fly Bug / Bugatti

En el interior, Bugatti crea un material multicapa con cuero sobre Alcantara dispuesto en patrón geométrico y ajustado al tono exterior. El resultado ofrece volumen y textura, con un acabado tridimensional que no se limita a un simple tapizado. El patrón de elipses también aparece en los paneles de las puertas. Y es aquí donde surge uno de los retos técnicos del proyecto: aplicar ese gráfico de forma continua en zonas complejas como el reposabrazos para evitar imperfecciones en superficies curvas.

Otro reto la integración del Bugatti Macaron dentro del propio patrón exterior, algo que la marca no había hecho antes. Colocar el emblema dentro del gráfico exige ajustar escala y posición para mantener visibles elementos como el anillo de puntos o el lettering.

Interior del Bugatti Mistral Sur Mesure Fly Bug / Bugatti

El conjunto se remata con guiños a la historia de la marca y a los gustos del propietario. En el selector de marchas aparece el ‘Dancing Elephant’, una referencia directa a las esculturas de Rembrandt Bugatti. Es un elemento pequeño en tamaño, pero coherente con el tema general del coche y con la inspiración en la naturaleza.

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Con todo esto, el Bugatti W16 Mistral ‘Fly Bug’ completa una serie de cuatro coches conectados entre sí por un mismo enfoque creativo. Más que introducir cambios mecánicos o de prestaciones, el interés está en cómo la personalización puede transformar por completo la percepción de un modelo ya existente. Cada detalle, desde el color hasta los patrones o los materiales, responde a una idea concreta soñada por el cliente.