Internacional
Esta autopista en Texas tiene 26 carriles y es la más ancha del mundo
La Interstate 10, a su paso por Houston, lidera el ranking de carreteras con más carriles, aunque no ha logrado evitar los atascos
Elena Castellano
El crecimiento del tráfico durante el siglo XX llevó a pensar que más carriles significaban menos congestión. Sin embargo, la realidad ha demostrado que esta lógica no siempre funciona. Un ejemplo claro es la autopista más ancha del mundo, ubicada en Estados Unidos, donde el aumento de capacidad no ha resuelto los problemas de circulación.
El récord lo ostenta la Katy Freeway, un tramo de la Interestatal 10 a su paso por Houston, Texas. En su punto más ancho alcanza los 26 carriles, combinando vías principales, carriles de servicio y carriles de peaje dinámico.
De autopista convencional a megainfraestructura
Construida en los años 60 como una autopista de seis carriles, la vía se quedó pequeña con el crecimiento urbano de Houston. A finales del siglo XX, el tráfico superaba ampliamente su capacidad, convirtiéndola en uno de los mayores cuellos de botella del país.
Entre 2004 y 2008 se llevó a cabo una ampliación masiva con una inversión de 2.800 millones de dólares. El objetivo era aliviar la congestión y mejorar la movilidad en una ciudad altamente dependiente del coche.
Más carriles, ¿menos tráfico?
Pese a la ampliación, los resultados no fueron los esperados. A los pocos años, los tiempos de viaje aumentaron en horas punta. Este fenómeno se conoce como demanda inducida: al añadir más carriles, se generan más desplazamientos hasta saturar de nuevo la vía.
Este caso demuestra que ampliar infraestructuras no siempre soluciona el problema del tráfico, especialmente en entornos urbanos donde el uso del coche es predominante.
El mito de la autopista de 50 carriles
A menudo se menciona la G4 Beijing–Hong Kong–Macau Expressway como la carretera más ancha del mundo, con supuestos 50 carriles. Sin embargo, esta cifra corresponde únicamente a una zona puntual de peaje cerca de Pekín.
En realidad, la mayor parte de esta autopista cuenta con cuatro carriles. El caso de la Katy Freeway sigue siendo el ejemplo más representativo de hasta dónde puede llegar la expansión de una autopista, sin garantizar una solución al tráfico.
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