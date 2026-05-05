¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en abril de 2026 en España

El sector de la moto y los vehículos ligeros concluyó el mes de abril con un crecimiento del 23,4%, alcanzando las 26.150 unidades. Este impulso confirma la trayectoria ascendente que vive el conjunto la categoría L y refleja una evolución estructural positiva del mercado.

En lo que va de año el sector acumula un alza del 25,6%, consolidando un total de 89.687 registros en la categoría.

Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en el cuarto mes de 2026 fueron las siguientes:

Honda Yamaha Zontes Voge Sym

En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de abril:

1.Yamaha NMAX 125: 1.216 matriculaciones.

Yamaha NMax 125 / Yamaha

2.Honda PCX 125: 1.041 matriculaciones.

Honda PCX125 / Honda

3.Zontes 368 G: 813 matriculaciones.

Zontes 368 G / Zontes

4.Voge DS 800 Rally: 617 matriculaciones.

Voge DS 800 RALLY / Voge

5.Rieju Rally 307: 571 matriculaciones.

Rieju Rally 307 / Rieju

6.Sym Symphony 125: 555 matriculaciones

SYM Symphony 125 / SYM

7.Honda Forza 125: 436 matriculaciones.

Honda FORZA 125 / Honda

8.Honda SH 125 Scoopy: 435 matriculaciones.

La Honda SH Scoopy 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de octubre con 438 unidades. Su precio de partida es desde 4.190 euros. / Honda

9.Yamaha X-Max 125: 406 matriculaciones.

Yamaha X-Max 125 / Yamaha

10.Kymco Agility S 125: 402 matriculaciones.