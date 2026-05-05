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¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en abril de 2026 en España

Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el cuarto mes del año

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en abril de 2026 en España

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en abril de 2026 en España / Yamaha

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El sector de la moto y los vehículos ligeros concluyó el mes de abril con un crecimiento del 23,4%, alcanzando las 26.150 unidades. Este impulso confirma la trayectoria ascendente que vive el conjunto la categoría L y refleja una evolución estructural positiva del mercado.

En lo que va de año el sector acumula un alza del 25,6%, consolidando un total de 89.687 registros en la categoría.

Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en el cuarto mes de 2026 fueron las siguientes:

  1. Honda
  2. Yamaha
  3. Zontes
  4. Voge
  5. Sym

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En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de abril:

1.Yamaha NMAX 125: 1.216 matriculaciones.

La Yamaha NMax 125 sigue siendo, un mes más, la moto más vendida en España, con 652 unidades matriculadas en noviembre (12.082 en total). Su precio de partida es de 3.599 euros.

Yamaha NMax 125 / Yamaha

2.Honda PCX 125: 1.041 matriculaciones.

Honda PCX125, salto de categoría

Honda PCX125 / Honda

3.Zontes 368 G: 813 matriculaciones.

La Zontes 368 G es la tercera moto más vendida en España durante noviembre con 479 unidades matriculadas (7.145 en total). Su precio de partida es desde 5.592 euros.

Zontes 368 G / Zontes

4.Voge DS 800 Rally: 617 matriculaciones.

Voge DS 800 RALLY

Voge DS 800 RALLY / Voge

5.Rieju Rally 307: 571 matriculaciones.

Rieju Rally 307

Rieju Rally 307 / Rieju

6.Sym Symphony 125: 555 matriculaciones

La SYM Symphony 125 es la cuarta moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 438 matriculaciones (5.835 en total). Su coste inicial es desde 2.299 euros.

SYM Symphony 125 / SYM

7.Honda Forza 125: 436 matriculaciones.

La Honda FORZA 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 343 unidades (5.024 en total). Su precio inicial es de 5.550 euros.

Honda FORZA 125 / Honda

8.Honda SH 125 Scoopy: 435 matriculaciones.

La Honda SH Scoopy 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de octubre con 438 unidades. Su precio de partida es desde 4.190 euros.

La Honda SH Scoopy 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de octubre con 438 unidades. Su precio de partida es desde 4.190 euros. / Honda

9.Yamaha X-Max 125: 406 matriculaciones.

La Yamaha X-Max 125 es la novena moto más vendida en España en el mes de noviembre con 342 unidades (4.032 en total). Esta scooter se puede conseguir desde los 5.499 euros.

Yamaha X-Max 125 / Yamaha

10.Kymco Agility S 125: 402 matriculaciones.

La Kymco Agility S 125 es la séptima moto más vendida en España durante octubre con 448 matriculaciones. Su precio inicial es desde 2.450 euros.

Kymco Agility S 125 / Kymco

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