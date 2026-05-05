Motos
¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en abril de 2026 en España
Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el cuarto mes del año
El sector de la moto y los vehículos ligeros concluyó el mes de abril con un crecimiento del 23,4%, alcanzando las 26.150 unidades. Este impulso confirma la trayectoria ascendente que vive el conjunto la categoría L y refleja una evolución estructural positiva del mercado.
En lo que va de año el sector acumula un alza del 25,6%, consolidando un total de 89.687 registros en la categoría.
Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en el cuarto mes de 2026 fueron las siguientes:
- Honda
- Yamaha
- Zontes
- Voge
- Sym
En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de abril:
1.Yamaha NMAX 125: 1.216 matriculaciones.
2.Honda PCX 125: 1.041 matriculaciones.
3.Zontes 368 G: 813 matriculaciones.
4.Voge DS 800 Rally: 617 matriculaciones.
5.Rieju Rally 307: 571 matriculaciones.
6.Sym Symphony 125: 555 matriculaciones
7.Honda Forza 125: 436 matriculaciones.
8.Honda SH 125 Scoopy: 435 matriculaciones.
9.Yamaha X-Max 125: 406 matriculaciones.
10.Kymco Agility S 125: 402 matriculaciones.
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