Wallbox se alía con Slate Auto, la empresa de coches asequibles de Jeff Bezos

Wallbox ha suscrito una alianza con Slate Auto, compañía norteamericana de fabricación de vehículos eléctricos asequibles y personalizables, participada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, que quiere competir con Tesla en ese mercado.

En base al acuerdo, Wallbox, (NYSE: WBX), proveedor global de soluciones de carga para vehículos eléctricos y gestión de energía, suministrará cargadores Supernova de 180 kW, fabricados en su planta de Barcelona. Los cargadores se instalarán la próxima semana en Warsaw, Indiana, donde Slate Auto tiene sus instalaciones.

En busca de nuevas oportunidades

Más allá de esta primera entrega, ambas compañías ya están explorando nuevas oportunidades de colaboración, incluyendo la posible instalación de más unidades de Supernova y de otros cargadores para el fabricante norteamericano de camionetas pick-up y todocaminos eléctricos (SUV, en sus siglas en inglés).

Wallbox ya ha realizado nuevas ofertas a Slate para el suministro de soluciones de carga AC (L2) de Wallbox, para cargadores ultrarrápidos, así como el despliegue de infraestructura para dar soporte a sus futuras flotas.

El cofundador y consejero delegado de Wallbox, Enric Asunción, afirma que “este acuerdo nos abre las puertas a un gran fabricante de largo recorrido que va a ser muy competitivo en el mercado norteamericano y que va a competir directamente con Tesla y otros fabricantes. Además, responde a nuestra nueva estrategia como compañía de focalizar nuestros esfuerzos operativos en aquellos mercados de mayor rentabilidad para nosotros”.

En base al acuerdo, Wallbox suministrará cargadores Supernova de 180 kW / Wallbox

El primer modelo de Slate Auto

Slate Auto trabaja actualmente en el lanzamiento de su primer modelo: una pick-up eléctrica de bajo coste con capacidad de transformarse en SUV. Este modelo ya cuenta con 160.000 unidades reservadas y tiene previsto empezar a producirse a finales de 2026.

La compañía mantiene una previsión de fabricación de 150.000 unidades anuales. Fundada en 2022, con sede en Michigan, Slate Auto está centrada en el desarrollo de vehículos eléctricos asequibles y altamente personalizables.

Supernova: diseñado para entornos públicos y exigentes

Los primeros cargadores que Wallbox instalará en la planta de Slate Auto son del modelo Supernova, el cargador rápido en corriente continua (DC) de Wallbox, diseñado para entornos públicos y aplicaciones exigentes como flotas o instalaciones industriales. Se trata de un desarrollo tecnológico propio de Wallbox con arquitectura modular que puede permitir adaptarse a diferentes necesidades de potencia de carga para vehículos varios.

El Supernova permite cargar un vehículo eléctrico en apenas 25 minutos. Se trata además de una solución con la mejor relación potencia/huella en el mercado de carga rápida. Una apuesta por la sostenibilidad, clave en el mercado americano que ha incrementado en los últimos años la demanda por este tipo de cargadores. En Estados Unidos Wallbox ya comercializa el cargador Pulsar, dirigido principalmente a particulares.

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Wallbox está presente en Estados Unidos desde 2022. Su fábrica en Arlington, Texas cuenta con una superficie de 12.000 m2 y desde su apertura ha fabricado más de 150.000 cargadores.