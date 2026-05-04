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Volvo y Polestar estrenan la Inteligencia Artificial Gemini en sus coches

Las dos marcas incorporan el nuevo asistente de Google, con un lenguaje más natural y peticiones múltiples

Vehículo Volvo con Gemini integrado

Vehículo Volvo con Gemini integrado / Volvo

Edgar Vivó

Edgar Vivó

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Hablarle al coche para que haga lo que tu quieres sin tener que pensar la frase correcta o los parámetros exactos, es lo que buscan Volvo y Polestar con la integración de la IA Google Gemini a sus sistemas. El cambio no solo va de añadir funciones nuevas, sino de cómo usarlas con un lenguaje y una conversación más natural.

Las dos marcas, vinculadas por el grupo Geely, comparten ese salto en software y lo lanzan a la vez. El despliegue empieza en Estados Unidos e irá llegando a más mercados en las semanas siguientes.

Integración de Gemini en Polestar

Integración de Gemini en Polestar / Polestar

Hasta ahora, los asistentes del coche funcionaban mejor cuanto más te acercabas a la frase que tenían en mente. Gemini rompe con esa lógica y puede entender peticiones menos concretas, hacer preguntas si falta información y seguir una conversación sin empezar de cero cada vez: puedes plantear un viaje con una idea general y afinar sobre la marcha, buscar una parada concreta durante la ruta o pedirle que gestione mensajes de forma natural. Incluso puede resumir textos o adaptar lo que quieres decir antes de enviarlo, incluso en otro idioma. Puedes dictar un mensaje en un idioma y pedir que lo envíe en otro.

El sistema permite encadenar acciones en una sola frase, como buscar un sitio de camino a casa y avisar a alguien de que llegas tarde. También suma Gemini Live, una especie de conversación continua manos libres que sirve para organizar ideas o resolver pequeñas tareas sin tocar nada.

El cambio se nota sobre todo en lo cotidiano. Encontrar un sitio donde parar deja de ser una búsqueda básica y pasa a tener más contexto, con detalles como valoraciones o si parece fácil aparcar. Basta con describir lo que quieres en vez tener que ceñirte a unos comandos concretos.

¿Qué coches reciben Gemini?

El despliegue arranca en Estados Unidos y, de momento, está ligado a coches con conexión a internet activa y cuentas de Google configuradas en inglés de EE. UU. En Volvo, Gemini llegará a modelos con Google integrado desde 2020, como XC40, XC60, XC90, EX30 o EX90, entre otros. En Polestar, la actualización se instala sin cambiar hardware y estará disponible en toda la gama salvo el Polestar 1. El propio coche avisará en pantalla para activarlo o no.

Volvo con Gemini integrado

Volvo con Gemini integrado / Volvo

Todo esto llega a través de actualizaciones remotas, sin pasar por el taller. Volvo ya ha renovado su sistema recientemente con una interfaz más simple, y Gemini se suma a esa evolución. En Polestar, el plan es que este nuevo asistente acabe sustituyendo por completo al anterior.

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Queda por ver cuándo llegará a otros mercados y en qué condiciones exactas, porque dependerá del idioma, los servicios conectados y la configuración de cada coche.

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