Las matriculaciones de motos se disparan en abril

El mercado de las dos ruedas en España vive un momento dulce. Abril ha cerrado con un crecimiento del 23,4% en las matriculaciones de motos y vehículos ligeros, alcanzando un total de 26.150 unidades, una cifra que confirma la tendencia al alza que viene experimentando el sector en los últimos meses. Más allá del dato puntual, el acumulado del año también refuerza esta lectura positiva, con 89.687 unidades y un incremento del 25,6%, lo que evidencia un cambio estructural en la movilidad y en la forma en la que los usuarios se relacionan con la moto.

Si hay una protagonista clara en este crecimiento es la motocicleta. Con un aumento del 32,3%, se sitúa como el verdadero motor del mercado, muy por delante de otros segmentos. Este impulso tiene un claro responsable: el auge de las motos de carretera y, especialmente, de las trail, que crecen un espectacular 55,5% . Un dato que no solo refleja una preferencia de producto, sino también una tendencia de uso. Cada vez más usuarios buscan motos versátiles, capaces de ofrecer sensaciones en carretera pero también de acompañar en escapadas y viajes.

Este impulso tiene un claro responsable: el auge de las motos de carretera y, especialmente, de las trail, que crecen un espectacular 55,5% / Archivo

Los escúteres, por su parte, siguen siendo un pilar fundamental del mercado con 12.569 unidades matriculadas en abril y un crecimiento del 15,9%, lo que representa cerca de la mitad del volumen total. Su papel como herramienta de movilidad urbana sigue intacto, especialmente en el rango de 125 cc, donde se concentran la mayoría de las ventas. Mientras tanto, el ciclomotor mantiene una evolución más contenida, con un incremento del 8,6%, confirmando su estabilidad dentro de un segmento cada vez más específico.

Otro aspecto relevante es el comportamiento de los canales de venta. El particular continúa liderando con claridad y crece un 28,9%, concentrando la gran mayoría de las matriculaciones. También destaca el canal de alquiler, que sube un 30,9%, probablemente impulsado por la cercanía de la temporada turística. En cambio, el canal de empresa cae un 12,5%, lastrado en parte por la reducción de flotas en mercados clave como Madrid.

A nivel territorial, el crecimiento no es uniforme, pero sí generalizado. Comunidades como Aragón (+59,5%), Asturias (+47,8%) y Andalucía (+43%) lideran las subidas, mostrando un dinamismo notable. En el lado contrario, mercados tradicionalmente fuertes como Madrid (-3%) o la Comunidad Valenciana (-1,5%) registran ligeros descensos, lo que introduce matices en la lectura global.

Más allá de las cifras, el trasfondo del crecimiento apunta a un fenómeno cada vez más evidente: la consolidación del mototurismo. La llegada del buen tiempo impulsa los desplazamientos de ocio, especialmente durante los fines de semana, y convierte a la moto en una herramienta para disfrutar del territorio. Este uso más experiencial tiene además un impacto directo en la economía, especialmente en zonas rurales, donde estas rutas generan actividad.

El mercado también refleja cambios en la oferta y en la competencia. Marcas como Honda, Yamaha o Zontes se mantienen en lo más alto del ranking, mientras que nuevos actores continúan ganando terreno gracias a propuestas atractivas en precio y equipamiento. En paralelo, modelos de escúter urbano como el Yamaha NMAX 125 o el Honda PCX 125 siguen dominando las listas, demostrando que la movilidad diaria sigue siendo clave.

Sin embargo, no todo son luces. El crecimiento del uso recreativo y el aumento de usuarios en carretera también pone sobre la mesa la necesidad de reforzar la seguridad vial. La convivencia con otros vehículos y la mejora de infraestructuras serán aspectos clave para sostener este crecimiento a medio plazo.