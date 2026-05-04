Lillian Xiong, CEO de Exlantix: "Buscamos un nuevo espacio en el mercado, no queremos las ventas de nadie"

Lillian Xiong acumula ya una larga experiencia en el sector automovilístico en China. Ahora es la CEO de Exeed/Exlantix, pero también ha trabajado para otras marcas como Zeekr y Lynk&Co. Y tras conversar con ella parece que tiene las cosas muy claras sobre lo que tiene que hacer para que Exlantix sea el nuevo referente en el mercado prémium europeo.

Lillian sabe que existen abismales diferencias entre lo que los europeos consideramos lujo y lo que en el mercado automovilístico chino consigue esa etiqueta. Empezando por el diseño, un aspecto que desde Exlantix han conseguido bordar gracias a su centro en Fráncfurt, Alemania, donde han unido el saber hacer de ingenieros y diseñadores italianos y alemanes para conseguir una estética que encaje con los estándares europeos.

Lillian Xiong con la prensa española en la sede del grupo Chery en Wuhu. / Chery

Al mismo tiempo, el trabajo llevado acabo en Fráncfurt ha servido para poner a punto el chasis y el comportamiento de los coches de Exlantix que llegarán a España. Y es que Lillian Xiong sabe que para los conductores europeos que buscan un coche prémium, la dinámica de conducción y el tacto deportivo es uno de los factores importantes.

Mientras que para los conductores europeos lo esencial es lo que sucede en las plazas delanteras del coche, en el mercado chino la atención también se desplaza a las plazas traseras, donde el espacio es vital. No en vano muchas marcas europeas venden sus modelos con una batalla más larga en el mercado chino. Así, bajo la dirección de Lillian, los coches de Exlantix cumplen con los gustos de Europa sin descuidar lo que sucede en la segunda fila de asientos del coche, donde el espacio y la calidad es tan importante como lo demás.

Siete años siendo internacional

Exlantix es la marca prémium del grupo Chery y “la primera marca prémium en venderse fuera de China”, apunta Lillian. En concreto, lleva siete años vendiéndose en Europa del Este (entre otros mercados) bajo el nombre de Exeed. Ahí llegó en 2019 bajo el lema Born for more y apuntando muy certeramente a un grupo de conductores específico: aquellos en una edad relativamente joven que habían conseguido ganar dinero gracias a internet y a las nuevas tecnologías. Lo que Lillian llama una “nueva nueva élite moderna”. “En el desembarco en Europa del Este nos fijamos en el contexto económico y social y vimos una nueva generación de emprendedores, no de fortunas heredadas, que necesitaban una marca prémium que les representara”.

Prueba de los Exlantix en circuito / Exlantix

Es en este hueco donde entra Exlantix (Exeed en Europa del Este) y de primeras lo hace con motores de combustión para después ir incorporando opciones electrificadas: BEV, PHEV y REEV. Y lo hacen viendo un perfil de cliente en el mercado nuevo, sin competir, sin quedarse con las ventas de nadie.

“No buscamos los mercados que ya existen ni queremos ganar a nadie y quedarnos con su parte del pastel”, explica Lillian. “Buscamos un nuevo grupo de clientes, un nuevo estilo”. Detrás de estas palabras, la CEO de Exlantix tiene a Tesla como un posible competidor en mente, pero confiesa que mientras que la marca de Elon Musk apuesta todo a la tecnología, sin cuidado por el estilo o la estética, Exlantix sí ofrece las dos cosas: un coche tecnológico y prestacional con una estética y un diseño de vanguardia.

En el apartado de prestaciones electrificadas, Lillian tiene claro que los modelos de Exlantix pueden competir gracias a cifras como 1.300 kilómetros de autonomía para los motores REEV o casi 1.400 kilómetros para los PHEV. Pero, además, las ofrecen dentro de coches estéticamente cuidados y elegantes.

España como próximo paso

La llegada a España desde Europa del Este es una decisión que lleva años trabajándose y en el próximo 2027 se hará realidad. “De España queremos movernos al norte de Europa (donde ya están presentes en Noruega), Alemania y los mercados con el volante a la derecha”.

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Prueba en circuito del Exlantix ES en Pekín / Chery

Además, Exlantix podría producirse en España, al igual que lo van a hacer otras marcas del grupo Chery, aunque todavía no está nada claro. Si bien desde el grupo chino se apuesta por la producción y el desarrollo local, Exlantix por el momento solo se produce en China. “Actualmente significa actualmente”, apunta Lillian, dejando una puerta entreabierta a lo que podrá pasar en un futuro.