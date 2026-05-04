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Las 3 gasolineras más baratas del país para que rellenes tu depósito hoy

Si vas a llenar el depósito de tu vehículo hoy a continuación te contamos cuáles son las estaciones de servicio en las que te saldrá más barato

Estas son las 3 gasolineras más baratas por si tienes que rellenar tu depósito hoy

Estas son las 3 gasolineras más baratas por si tienes que rellenar tu depósito hoy / EUROPA PRESS

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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Después del puente de mayo son muchos los conductores que tienen que pasar por la gasolinera para llenar el depósito de su coche debido a los desplazamientos a segundas residencias, el uso de su vehículo con una mayor frecuencia por motivos de ocio o simplemente por repostar el lunes para poder tener gasolina durante toda la semana.

Si es tu caso, a continuación te contaremos cuáles son las gasolineras más baratas hoy lunes para que puedas aprovecharte de ello.

Sindicatos desconvocan la huelga en las gasolineras durante el puente del Primero de Mayo tras un &quot;histórico&quot; acuerdo en el convenio

Después del fin de semana son muchos los conductores que tienen que pasar por la gasolinera para llenar el depósito de su coche / Archivo

Trucos para ahorrar gasolina

Si eres de los que usa su coche a menudo, debes saber que acelerar gradualmente y frenar suavemente puede mejorar el ahorro de combustible hasta entre un 15% y un 30% en carretera y entre un 10% y un 40% en ciudad, además de mantener en buen estado otros componentes como los frenos.

Además, un mantenimiento adecuado del vehículo, como utilizar el aceite recomendado, controlar la presión de los neumáticos, cambiar los filtros de aire, limpiar las bujías y preservar la limpieza general del coche, favorece un funcionamiento más eficiente y un menor consumo de combustible. 

Por otro lado, a la hora de realizar un desplazamiento algo más largo de lo normal, es importante mantener las ventanas cerradas, ya que abiertas generan mayor arrastre y, por tanto, un mayor gasto de combustible. Siempre que sea posible, es recomendable moderar el uso del aire acondicionado o la calefacción, ya que su uso intensivo también puede afectar negativamente al rendimiento del vehículo.

Mecánico revisando un vehículo

Un mantenimiento adecuado del vehículo favorece un funcionamiento más eficiente y un menor consumo de combustible / Archivo

Las 10 gasolineras más baratas

Si tienes que rellenar el depósito de tu vehículo hoy, te mostramos cuáles son las 10 gasolineras más baratas de la Península (tanto para repostar gasolina como para repostar diésel) para que puedas ahorrarte algo de dinero a la hora de hacerlo.

En cuanto a gasolina, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:

  • Ballenoil Arahal (Sevilla) - 1.140€
  • Ronda Norte (Sevilla) - 1.287€
  • Ballenoil Utrera (Sevilla) - 1.289€
  • Family Energy Utrera (Sevilla) - 1.289€
  • Petrouya Utrera (Sevilla) - 1.289€

En cuanto a diésel, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:

Noticias relacionadas y más

  • 06/32718 Valle de la Serena (Badajoz) - 1.399€
  • Cotranco (Córdoba) - 1.435€
  • San Antonio de Padua Villalpardo (Cuenca) - 1.448€
  • Transarabia (Vitoria) - 1.467€
  • Coop. de transportes del Puerto de Pasajes Pasaia (Guipúzcoa) - 1.474€

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