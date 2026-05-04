Citroën Saxo VTS: 30 años del pequeño deportivo que marcó a toda una generación

Hace tres décadas, Citroën lanzó al mercado un modelo que se convertiría en referente entre los deportivos compactos: el Citroën Saxo VTS. Lejos de ser un simple utilitario, este coche destacaba por ofrecer sensaciones de conducción puras a un precio accesible, algo que lo convirtió en un icono entre los aficionados.

El Saxo VTS recogía el legado del Citroën AX, especialmente de sus versiones más deportivas como el AX GTi. Desde su llegada en 1996, el modelo apostó por una fórmula clara: ligereza, potencia suficiente y un comportamiento dinámico que recordaba al de un kart.

Citroën Saxo en movimiento / Citroën

Ligero, rápido y divertido

Con apenas 935 kg de peso y un motor 1.6 de 16 válvulas y 120 CV, el Saxo VTS ofrecía unas prestaciones más que destacables para su tamaño. Alcanzaba los 205 km/h y destacaba por su rápida aceleración y su agilidad en carreteras reviradas.

Pero más allá de los números, su verdadero punto fuerte era el chasis. Preciso, reactivo y con una trasera juguetona, permitía disfrutar al máximo de la conducción. Su diseño discreto ocultaba un carácter deportivo que sorprendía incluso frente a coches más potentes.

Citroën Saxo mostrando la parte trasera del vehículo / Citroën

Un icono también en competición

El Saxo VTS no solo brilló en carretera, sino también en competición. Gracias a iniciativas de Citroën Sport, se convirtió en una plataforma ideal para jóvenes pilotos en disciplinas como rally o rallycross.

De hecho, figuras como Sébastien Loeb iniciaron su carrera en este modelo, llegando a ganar el campeonato Junior WRC en 2001. Su eficacia y bajo coste lo consolidaron como una auténtica escuela de conducción deportiva.

Citroën Saxo mostrando la parte delantera del coche / Citroën

Un clásico que sigue vivo

Producido hasta 2003, el Saxo VTS ha pasado de ser un deportivo accesible a convertirse en un coche de culto. Hoy en día, las unidades bien conservadas son cada vez más difíciles de encontrar y muy valoradas por coleccionistas.

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Treinta años después, este pequeño Citroën sigue siendo un símbolo de diversión al volante. Un coche que demostró que no hace falta ser grande ni caro para dejar huella en la historia del automóvil.