Las autopistas, el epicentro del exceso de velocidad

Las autopistas y autovías se consolidan como el principal escenario de las infracciones por exceso de velocidad en España. Así lo reflejan los datos de la última campaña de vigilancia realizada por la DGT entre el 13 y el 19 de abril, en la que se controlaron más de 1,25 millones de vehículos.

Durante los siete días de controles, los agentes establecieron 3.537 puntos de vigilancia y detectaron a 78.045 conductores que superaban los límites de velocidad. Esto representa un 6,2% del total, una cifra que se mantiene estable respecto a campañas anteriores, aunque con un volumen mayor de vehículos controlados.

Más infracciones en vías rápidas

Uno de los datos más llamativos es que el 53,5% de las denuncias se registraron en autopistas y autovías, superando claramente a las carreteras convencionales, que concentraron el 43,8%. Esta tendencia confirma el desplazamiento de las infracciones hacia vías de alta capacidad.

En travesías, el porcentaje fue mucho menor, con apenas un 2,6% de las denuncias. Aun así, la DGT insiste en que el respeto a los límites debe mantenerse en todo tipo de vías, ya que el riesgo sigue siendo elevado.

Coches en la carretera / Archivo

Conductas graves al volante

En el ámbito penal, 15 conductores fueron puestos a disposición judicial por superar en más de 80 km/h la velocidad permitida, tal y como recoge el Código Penal. Se trata de una cifra que se ha duplicado en los últimos dos años, lo que evidencia la persistencia de comportamientos especialmente peligrosos.

Estos casos extremos refuerzan la preocupación de las autoridades y abren el debate sobre la necesidad de medidas más disuasorias para frenar este tipo de conductas.

La velocidad, un riesgo constante

El exceso de velocidad sigue siendo uno de los factores clave en la siniestralidad vial. Por ello, la DGT recuerda que respetar los límites es fundamental para reducir accidentes y salvar vidas, especialmente en un contexto donde el volumen de tráfico continúa aumentando.

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Además, el organismo pone a disposición de las víctimas de accidentes de tráfico el teléfono 018, un servicio gratuito y confidencial que ofrece apoyo psicológico, legal y social durante todo el año.